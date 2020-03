Andy Garcia entra nel cast del pilota di ABC 'Rebel'

Il celebre attore Andy Garcia è stato scelto come uno dei personaggi principali per l'episodio pilota di Rebel, la nuova serie drama del network statunitense ABC, che può contare sulla presenza di Katey Sagal come attrice protagonista.

La trama di Rebel prende ispirazione dalla vita di Erin Brockovich ed è basata sul personaggio di Annie 'Rebel' Bello, interpretato da Sagal, e della attività da avvocato nonostante non sia in possesso della laurea in Legge.

Andy Garcia interpreterà il personaggio di Julian Cruz, un avvocato a stretto contatto con la protagonista. Cruz viene descritto come un avvocato dotato di molto potere, intelligente, attraente, ma anche alla mano e praticamente decisivo in tutte le cose di cui si occupa. Da circa due anni è vedovo e sta ancora cercando di riprendersi dalla triste perdita.

Oltre a Garcia e Sagal, all'interno del cast di Rebel sono presenti anche gli attori James Lesure, Tamala Jones, Ariela Barer e John Corbett. Per Garcia si tratterebbe della prima serie televisiva con un ruolo regolare. Il celebre interprete di Terry Benedict nel film Ocean's Eleven (2001) recentemente è apparso in un episodio della serie Modern Love, presente sulla piattaforma streaming Prime Video.

Vi ricordiamo infine che tra i nuovi progetti di ABC sono presenti Home Economics con Topher Grace e la serie dedicata a Dracula: The Brides.