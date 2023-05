Gli Anelli del Potere 2: altra tegola durante le riprese per la serie Amazon!

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 sono cominciate lo scorso ottobre non senza qualche problema di natura tecnica e a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sembra che un ulteriore problema abbia colpito il set durante la produzione che attualmente si sta svolgendo negli studi del Regno Unito. Stavolta il problema sarebbe logistico.

Secondo il Mirror, gli abitanti del Berkshire temono che la produzione della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere possa danneggiare la fauna selvatica e la foresta di Swinley. Nella foresta, che è di proprietà di Re Carlo III, sono stati costruiti molti set per la serie, tra cui un castello ancora incompleto. Gill Cheetham, della Bracknell Forest Society, ha affermato: "I gruppi ambientalisti locali sono delusi dal fatto che si permetta di danneggiare quel fragile ecosistema".

Ne Gli Anelli del Potere 2 vedremo l'ascesa di Sauron al potere totale e, a detta del cast, sarà sconvolgente.

Un resoconto della pianificazione per la produzione della seconda stagione dello show ha indicato che le riprese avranno un forte impatto ambientale, compresi i danni agli habitat di api e formiche. Oltre alla Bracknell Forest Society, ci sono molti abitanti del luogo che sono infuriati per il fatto che la serie venga girata nella foresta di Swinley. Tuttavia, il Crown Estate ha assicurato alle parti preoccupate che sta garantendo l'incolumità di questi habitat e delle sue specie.

La controversia sui luoghi delle riprese della seconda stagione non è la prima tegola sulla produzione Prime Video che riguarda l'ambiente o gli animali. Alla fine di marzo, un cavallo è morto sul set, nonostante non ci fossero stati segni di precedenti problemi di salute. La morte del cavallo è stata criticata dalla PETA, che ha esortato la produzione a prendere in considerazione l'utilizzo della CGI per realizzare i cavalli nelle produzioni future.

Sebbene non sia chiara l'entità dei danni ambientali che la produzione de Gli Anelli del Potere potrebbe causare, è chiaro che ci sarà un certo impatto sulla foresta di Swinley. Gli ambientalisti e gli abitanti del luogo sperano che le loro proteste possano far sì che la troupe di produzione sia più consapevole dell'ambiente circostante e modifichi i propri piani di conseguenza. Se le rassicurazioni di The Crown Estate saranno sufficienti, si potrebbero evitare danni irreparabili durante la produzione.