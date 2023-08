Gli anelli del potere 2 avrà una battaglia così lunga che andrà avanti per 2 episodi

Le riprese de Gli anelli del potere 2, la seconda stagione della serie tv di Prime Video basata sul mondo de Il signore degli anelli, si sono concluse prima dell'inizio dello sciopero degli attori SAG, e in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sul futuro dello show.

Come riportato dal noto portale Fellowship of Fans, sempre aggiornato per tutto ciò che riguarda il mondo di JRR Tolkien e già in passato fonte di scoop comprovati riguardo alla produzione de Gli anelli del potere, a quanto pare la seconda stagione della serie fantasy di Prime Video includerà una battaglia davvero lunga tra gli Elfi di Eregion e le forze degli Orchi comandate da Adar (Sam Hazeldine): addirittura, la voce sostiene che Elrond (Robert Aramayo) e Arondir (Ismael Cruz Córdova) prenderanno entrambi parte alla battaglia, così lunga che richiederà due episodi per essere raccontata nella sua interezza. Chiaramente Amazon Studios non ha commentato il leak pubblicato da Fellowship of Fans, dunque per il momento bisognerà aspettare per scoprire se le informazioni ottenute dal portale saranno confermate o meno.

Vi ricordiamo che Gli anelli del potere non è stato afflitto dallo scoppio dello sciopero degli sceneggiatori WGA lo scorso maggio, dato che gli ultimi 19 giorni di riprese restanti sono stati volutamente affrontati dalla produzione senza la presenza sul set degli sceneggiatori e degli showrunner JD Payne e Patrick McKay. Questo è stato possibile perché i copioni di tutti gli episodi erano stato completati prima dell'inizio delle riprese e, secondo quanto riferito, i produttori e registi Charlotte Brändström, Sanaa Hamri, Louise Hooper e Lindsey Weber sono intervenuti per riempire il vuoto lasciato dai creatori della serie unitisi allo sciopero.

Tutti gli otto episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Stagione 1 sono attualmente in streaming su Prime Video. La stagione 2 non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe esordire nel corso del 2024.