Gli Anelli del Potere 2: Ciaràn Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si aggiugnono al cast

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è la serie più vista di sempre su Amazon Prime, perciò non sorprende che lo show sia stato rinnovato per una seconda stagione; al riguardo, una recente anticipazione ha annunciato tutti i nuovi attori che prenderanno parte del cast.

A recitare nella serie che narra le vicende antecedenti al romanzo di J.R.R. Tolkien, in particolare, saranno Ciarán Hinds (Excalibur, Tomb Raider - La culla della vita, Il Trono di Spade), Rory Kinnear (The Imitation Game, Peterloo, Penny Dreadful: City of Angels) e Tanya Moodie (Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Sherlock, Tin Star), nonostante i loro ruoli all'interno della storia siano ancori sconosciuti.

Altre aggiunte alla serie fantasy sono quelle di Calam Lynch, Gabriel Akuwudike, Yasen "Zates" Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Twole e Nicholas Woodeson; inoltre, Sam Hazeldine assume il ruolo del leader degli Orchi Adar al posto di Joseph Mawle. Classe '72, l'attore inglese viene ricordato per svariati prodotti cinematografici (Chromophobia, Wolfman, The Last Duel) e televisivi (Robin Hood, Lewis, Peaky Blinders)

Ricordiamo come l'ultima puntata della serie (L'Amalgama) si sia concluso con il risveglio di Galadriel, la creazione dei Tre Anelli Narya, Nenya e Vilya da parte di Celebrimbor e il viaggio solitario di Sauron in direzione di Mordor, perciò, considerando il gran numero di domande irrisolte, non sorprende che la serie venga rinnovata per una nuova tranche di episodi. Tuttavia, la data di uscita della seconda stagione è ancora ignota. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.