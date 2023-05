Gli Anelli del Potere 2, il compositore anticipa: 'Ci saranno molti più colpi di scena'

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stata la serie più vista di sempre su Amazon Prime Video anche se non tutti gli abbonati sono arrivati fino alla sua conclusione. Le critiche sono state parecchie e anche i fan rimasti delusi, ma il compositore dello show Bear McCreary ha anticipato qualcosa sulla Stagione 2.

Una delle grandi rivelazioni della prima stagione è stata quella riguardante Sauron, e molti si sono chiesti per tutta la stagione se avremmo finalmente visto in maniera più approfondita uno dei più grandi cattivi della storia letteraria e cinematografica. Da quanto si può leggere nei libri, sapevamo che Sauron in questo periodo viveva sotto mentite spoglie e si infiltrava nel regno degli elfi diventato motore fondamentale per la forgiatura degli anelli, ma non avevamo idea di come sarebbe apparso nella serie Prime Video, che si è presa alcune "libertà creative", se così possiamo definirle.

Alla fine è stato rivelato che il compagno d'avventure umano di Galadriel, Halbrand, era in realtà il Signore Oscuro, cosa che ha scatenato reazioni contrastanti da parte di pubblico e critica. Ora, il compositore della serie, Bear McCreary, ha raccontato come si sia preparato attivamente a questo evento per tutta la prima stagione:

"Una delle cose con cui mi sono divertito di più è stato il tema di Sauron. Attenzione spoiler: è un altro personaggio della prima stagione. Si scopre che è sempre stato lui, ma lo conosciamo da prima di capire che si tratta di lui e anche questo personaggio ha un tema. Il tema di questo personaggio è il tema di Sauron al contrario. Avete sentito queste note. Avete già questa dualità, questo trucco incorporato nel subconscio che ho usato per anticiparvi che Sauron è qui. Lo conoscevate già anche se non lo sapevate ancora".

Il fatto che il personaggio sia stato rivelato non significa però che McCreary abbia finito il suo lavoro sulle musiche, no. Il compositore ha parlato di ciò che possiamo aspettarci nella seconda stagione, in cui dovremo anche aspettarci una Galadriel sedotta dall'anello.

"Nella seconda stagione, tutto ciò che posso dire è che ci saranno dei colpi di scena davvero grandiosi e che il suo tema continuerà a evolversi. Sauron è un mutaforma. Man mano che cambia forma per manipolare l'ambiente circostante per i suoi scopi, la sua musica dovrà adattarsi. Quello che penso sia davvero bello è che ho già preparato il pubblico ad aspettarsi questo. Che lo sappiate o meno, il vostro cervello capisce questa certa sequenza di note, che di per sé è un piccolo cerchio. È questo anello. È l'unico tema che ha questa ripetizione circolare. Penso che nella prossima stagione sentirete altre variazioni di questo tema che saranno molto interessanti".

La riprese della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere, al momento in pausa, riprenderanno come da programma e non saranno condizionate dallo sciopero degli sceneggiatori in corso.