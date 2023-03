Gli Anelli del Potere 2: una foto dal set mostra un personaggio del canone di Tolkien?

Sembra che il numero di personaggi canonici del mondo di Tolkien sia destinato a salire con l'arrivo della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, con cui Amazon sarà costretta a correre ai ripari dopo le recensioni della critica non proprio lusinghiere sulla prima stagione e i fan dello scrittore sul piede di guerra.

Con il trasferimento delle riprese dalla Nuova Zelanda al Regno Unito, sono emerse le prime foto dal set della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere, che potrebbero aver rivelato l'esistenza di un personaggio che fa parte del canone della saga letteraria creata da Tolkien. In quella che ha tutta l'aria di essere la ricostruzione di Eregion, regione abitata dagli Elfi nella Seconda Era, sembra ergersi un'imponente statua che ritrae Feanor, antico Re dei Noldor e colui che ha forgiato i Silmaril, gli oggetti leggendari che sono al centro della narrazione del Silmarillion.

Ciò che incuriosisce di più su questa immagine è il fatto che Amazon non è autorizzata ad adattare materiale tratto dal Silmarillion o dai Racconti incompiuti, poiché detiene solo i diritti delle Appendici de Il Signore degli Anelli. Tuttavia, non c'è nulla di male nell'alludere al passato e non crediamo che gli eredi di Tolkien, che detengono ancora i diritti di tutto il materiale della Prima Era, avranno da ridire su questo.

Tuttavia, è molto improbabile un flashback con Feanor e il suo ruolo nella seconda stagione potrebbe ridursi a poco più di un easter egg, rappresentato appunto dalla statua che vediamo nella foto. È certamente possibile che i produttori dello show abbiano raggiunto una sorta di accordo con gli eredi di Tolkien, ma sembra poco probabile.

Visto l'annuncio dei nuovi film de Il Signore degli Anelli da parte di Warner Bros. Discovery, l'entusiasmo verso la serie si è certamente smorzato, ma la produzione è fiduciosa sul fatto che il pubblico sarà conquistato dal progredire della narrazione. Intanto, Amazon ha annunciato le registe della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere.