Gli Anelli del Potere 2 includerà le grandi battaglie delle Appendici di Tolkien

Con la prima stagione ormai ampiamente alle spalle, è tempo di preparativi per la Stagione 2 de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che continuerà la narrazione della Seconda Era della Terra di Mezzo, come raccontata nelle opere principali e nelle appendici di J.R.R. Tolkien. Il produttore ha anticipato l'arrivo delle grandi battaglie.

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, secondo Vernon Sanders, produttore degli Amazon Studios, la seconda stagione ci riserverà un maggior numero di battaglie e momenti che i fan di Tolkien saranno entusiasti di vedere.

"Sì, posso dire che vedrete battaglie più epiche nella seconda stagione, compresi alcuni momenti iconici delle appendici e dei libri". Quali potrebbero essere le battaglie cui Sanders fa riferimento? Il prossimo grande scontro non sarà certamente quello tra gli elfi e Sauron, molto lontano nella linea narrativa attuale dello show. Naturalmente, potrebbe riferirsi alla caduta di Númenor che avviene in un periodo precedente. La timeline della Seconda Era è molto compressa nella serie e visto che finora ci sono state alcune libertà creative in tal senso, è probabile che qualche celebre battaglia tra quelle raccontate da Tolkien possa essere ricollocata diversamente.

Sanders ha anche rivelato che il ritmo della serie sarà più spedito perché i personaggi e la posta in gioco sono stati stabiliti e che "vedremo alcuni personaggi in alcune terre andare in guerra". È possibile che si assista all'attacco di Pharazôn (Trystan Gravelle) alle Terre Immortali degli elfi (mentre sono sotto l'influenza di Sauron), episodio che sancisce l'inizio della fine di Numenor.

Nel corso della stessa intervista, Sanders ha anche accennato al rinnovo per la Stagione 3 de Gli Anelli del Potere:

"Siamo assolutamente concentrati sullo show, abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti. Hanno fatto un lavoro straordinario. È un'ottima domanda sulla terza stagione, probabilmente siamo a due o tre mesi dal probabile rinnovo, ma penso che ci saranno novità sicuramente con il nuovo anno".

Nel frattempo sono state annunciate le registe della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere, tra conferme e new entry.