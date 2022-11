Gli Anelli del Potere 2, Ismael Cruz Córdova sull'inclusività: 'Dobbiamo fare di più'

La prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è conclusa ormai da diverse settimane, dopo un totale di 8 episodi. Fin dal suo annuncio, lo show di Prime Video ha fatto tanto parlare di sé, con alcune scelte di casting che sono finite al centro di importanti dibattiti nel corso dei mesi.

Un cast indubbiamente variegato è stato infatti protagonista della serie basata sulle opere di J.R.R. Tolkien e ambientata nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo. Una delle scelte che più ha fatto discutere inizialmente è stata quella del casting di Ismael Cruz Córdova, che interpreta l'elfo Arondir nello show. Molti utenti hanno attaccato l'attore e la produzione de Gli Anelli de Potere online, salvo poi generalmente ricredersi dopo il rilascio di tutti gli episodi.

In un'intervista con Variety, Córdova ha affermato di voler vedere ancora più diversificazione nella seconda stagione di The Rings of Power e ha parlato proprio dell'importanza del cast della serie. Secondo l'attore, sarebbe un errore interrompere questa filosofia:

"Penso che questo sia solamente l'inizio. Sarebbe da negligenti non continuare su questa via e fermarsi qui. C'è così tanto amore, le persone fanno il cosplay di Arondir, inviano amore, creano fan art e dicono: "Siamo qui per te". Vediamo la negatività, ma inonderemo la tua casella di posta di positività.' Tutto ciò ha cambiato la storia e dietro si nasconde un grandissimo movimento", ha dichiarato Córdova.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Gli Anelli del Potere 2 approfondirà il passato di Sauron e Adar.