Gli Anelli del Potere 2: Ismael Cruz Córdova è sicuro di entrare nel MCU

Mentre le riprese di Gli Anelli del Potere 2 continuano per portare sul piccolo schermo la seconda stagione della serie ispirata ai libri di Tolkien, uno dei protagonisti dello show, Ismael Cruz Córdova, ha annunciato, durante un’intervista, di essere in contatto con i direttori dei casting dei Marvel Studios per entrare a far parte del MCU.

Appreso che le ultime fasi delle riprese di Gli Anelli del Potere 2 si svolgeranno senza gli sceneggiatori a causa dello sciopero della WGA, riportiamo l’intervista rilasciata da Ismael Cruz Córdova a Variety in cui l’attore portoricano ha svelato di essere stato vicino a interpretare Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol.3: “Volevo davvero quel ruolo, ma Will Poulter è stato fantastico, quindi non sono arrabbiato in tal senso. Ma è stato un duro colpo, perché mi piaceva l’intera storyline”.

Allo stesso tempo, l’interprete di Arondir ha specificato di essere fiducioso per il futuro: “Ho sempre pensato che se non ho avuto certi ruoli è perché mi stanno tenendo la strada aperta per quello che vorrò davvero”.

In una vecchia intervista l’attore aveva parlato di White Tiger e di come adorasse quel personaggio: “Amo i personaggi che sono eroi improbabili. Persone a cui sono toccate le carte peggiori. Questa è la mia storia e trovo che sia la storia di molti di noi. La vita non è solo un piccolo viaggio di redenzione. Quanti di noi sono stati vittime di bullismo? Quanti di noi sono stati poveri? Quanti sono stati scartati? Molti di noi hanno ricevuto carte da un mazzo cattivo”.



In attesa di capire se Córdova riuscirà mai a coronare il suo sogno di entrare nel Marvel Cinematic Universe e, nel caso, quale ruolo dovesse essergli affidato, vi lasciamo alle foto dal set di Gli Anelli del potere che svelano il ritorno di un iconico personaggio della saga.