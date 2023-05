Gli Anelli del Potere 2, Morfydd Clark anticipa: 'L'anello cambierà la vita a Galadriel'

Mentre le riprese de Gli Anelli del Potere 2 continueranno nonostante lo sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA negli Stati Uniti, nel corso di una nuova intervista Morfydd Clark ha anticipato alcuni interessanti sviluppi relativi al suo personaggio, Galadriel, e di come questa cambierà dopo essere entrata in possesso dell'anello Nenya.

Morfydd Clark ha rivelato che Galadriel sarà tra i personaggi che riceveranno un gioiello speciale nella seconda stagione. "Sta per succederle una cosa che le cambierà la vita. Sta per conoscere Nenya, il suo anello. È davvero emozionante vedere come la magia si insinua dentro di lei", ha detto la Clark all'evento FYC dello show a Hollywood domenica, parlando con i suoi colleghi di cast.

Al momento le riprese nel Regno Unito sono in pausa, dopo i problemi di produzione sollevati dagli ambientalisti e prima ancora dalla PETA.

I tre anelli elfici sono stati forgiati nel finale della prima stagione della serie fantasy, ambientata mille anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, da Celebrimbor con l'aiuto di Sauron (il quale era camuffato nei panni del personaggio di Halbrand).

Secondo quanto raccontato ne Il Signore degli Anelli, uno degli anelli elfici è indossato da Galadriel, il secondo da Círdan - un personaggio che verrà introdotto nella seconda stagione - e da Gandalf, che non è ancora apparso nella serie. (Il finale della stagione 1 ha alimentato le voci secondo cui lo Straniero possa essere il famoso mago, ma non è stato confermato). Il terzo è stato indossato da Gil-Galad (Benjamin Walker) e Elrond (Robert Aramayo), entrambi personaggi già presenti nella serie.

Gli altri anelli forgiati da Sauron includono i sette per i signori dei nani e i nove per gli uomini e infine il potente anello che li governerà tutti, indossato da Sauron stesso.

Clark ha dichiarato a Deadline: "Quando abbiamo terminato la Stagione 1, gli anelli venivano creati e sapevamo che sarebbe stato un grande cambiamento per la Terra di Mezzo. [Galadriel] farà parte di questo cambiamento perché ha il suo anello".

Riguardo a ciò che i fan potranno aspettarsi dal suo personaggio nella prossima stagione, Clark ha aggiunto: "Sta cercando di vedere la luce attraverso l'oscurità". Anche altri anelli saranno forgiati al ritorno della serie, ma non si sa ancora quali personaggi ne riceveranno uno. "Ci sono altri anelli; la serie si chiama Gli Anelli del Potere. Forse avrò una nuova collana, chi lo sa?", ha dichiarato Peter Mullan, che nella serie interpreta Re Durin III.

Pur mantenendo un riserbo sugli accessori del Re, ha confermato che il rapporto del suo personaggio con il figlio, il Principe Durin (Owain Arthur), "diventerà molto problematico". Ha anche aggiunto in modo criptico: "Il mio personaggio subisce delle cose che lo cambiano. Quindi suo figlio reagisce a un padre molto diverso; non è il padre che avete conosciuto. È un altro".

E il Re non sarà l'unico a non essere veramente se stesso. Anche Ismael Cruz Córdova, che dà vita ad Arondir, ha anticipato cosa ci aspetta dal suo personaggio: "Nella Stagione 1 eravamo in un periodo di relativa pace e tutto questo viene sconvolto. Ora stiamo affrontando le conseguenze di questo grande male che è ormai concreto. Abbiamo il colpevole: Sauron è qui. Nella seconda stagione dovremo affrontarne le conseguenze", ha detto Cruz Córdova.