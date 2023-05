Gli Anelli del Potere 2, Morfydd Clark rivela: 'Ci saranno dei villain molto interessanti'

Dopo aver accennato alla condizione di Galadriel ne Gli Anelli del Potere 2 dove si ritroverà a dover padroneggiare il suo nuovo anello, l'interprete del personaggio Morfydd Clark ha anticipato nuovi dettagli sulla prossima stagione della serie tratta da Il Signore degli Anelli di Tolkien e dalle sue appendici. In particolare, riguardo ai villain.

Nel corso dell'intervista, la Clark ha parlato delle abilità che ha dovuto padroneggiare per diventare Galadriel e dei pensieri che l'hanno spinta ad assumere un ruolo così importante. L'attrice ha raccontato anche di come si è immersa nell'universo di J.R.R. Tolkien, di come ha gestito la grande rivelazione della stagione e se crede che Galadriel sia stata influenzata da Sauron.

"Ho sempre voluto fare qualcosa che mi permettesse di rivisitare un personaggio, perché si prova una sorta di dolore quando gli si dice addio. Quindi, ero davvero entusiasta all'idea di poter stare con questo personaggio per anni e vederlo cambiare, e anche di stare con un gruppo di attori per tutto quel tempo. Si tratta di una cosa che non avevo mai fatto prima, e stare sul palcoscenico, essere in un film, essere una specie di una tantum in una serie, o apparire da una stagione all'altra, sono cose radicalmente diverse. Quindi era davvero un'esigenza che volevo soddisfare. Non posso credere di avere un personaggio ricorrente, e che quel personaggio sia Galadriel".

Sulle abilità imparate, Clark ha dichiarato: "Ce ne sono state un paio; per prima cosa pensavo di saper nuotare ma dopo la prima lezione di nuoto mi hanno detto: 'Ok, allora dobbiamo tornare alle basi' e io ho pensato: 'Oh, cosa? Pensavo di saperlo fare'. Così ora so nuotare correttamente, un'abilità che non sapevo di dover imparare".

"Un'altra cosa che non avrei mai pensato di essere in grado di fare è stato il combattimento con la spada a due mani, perché non sono molto ambidestra, e si è rivelato fantastico. Questo è avvenuto grazie all'incoraggiamento e agli insegnamenti di molte persone del reparto stunt e della mia meravigliosa controfigura, Rosalie Button. Ho anche avuto modo di osservarla per cinque episodi, mentre faceva molte delle mie acrobazie, e lei è anche una ballerina e altre cose. Quindi sì, essere in grado di fare l'intera acrobazia del combattimento con la spada a due mani era qualcosa che non avrei mai immaginato".

Al momento le riprese sono in pausa, ma la produzione de Gli Anelli del Potere 2 proseguirà nonostante lo sciopero della WGA, in quanto le sceneggiature erano già state completate prima dagli autori.

Parlando della trama della prima stagione, Clark non ha rivelato se Galadriel fosse sotto l'influenza di Sauron, preferendo tenere questa parte ambigua:

"Anch'io vorrei mantenere questa ambiguità, ma credo che Galadriel sappia che se passasse al lato oscuro le cose sarebbero catastrofiche. Ho pensato molto a come sarebbe stato il dono della preveggenza, e mi sono chiesta: 'È come un aumento dell'ansia, in un certo senso?'. Perché hai tutte queste idee di ciò che potrebbe succedere e penso che uno dei suoi grandi "cosa potrebbe succedere" sia: "E se fossi cattiva?". Ma non lo so. Voglio dire, sicuramente è perché sono molto potenti, ma non ne sono sicura".

E, infine, sulla seconda stagione anticipa: "Quello che posso anticipare sulla seconda stagione è che sono in arrivo dei cattivi molto interessanti".

La Stagione 2 de Gli Anelli del Potere dovrebbe arrivare su Prime Video entro il 2024.