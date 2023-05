Gli Anelli del Potere 2, Morfydd Clark sulla trasformazione di Galadriel: 'È più gioiosa'

Morfydd Clark ha anticipato "villain interessanti" per Gli Anelli del Potere 2, ma lo stesso vale per i protagonisti; in particolare, sembra che Galadriel sarà sempre più "gioiosa" nel corso dei nuovi episodi.

"L'ultima volta aveva una specie di crisi interiore" ha dichiarato, "quindi era scesa a patti con se stessa. Ora riflette sul mondo che la circonda e riesce a trarne più gioia, nonostante l'oscurità incombente. È stato divertente esprimere questo insieme di sensazioni, così come svolgere mille acrobazie e attività di ogni genere".

Eppure, il merito va anche alle new entry: "L'aspetto che più mi entusiasma della prossima stagione è che abbiamo persone incredibili nel cast, come Rory Kinnear e Ciaran Hinds. Quindi è molto, molto entusiasmante. È sempre bello avere nuove persone coinvolte, perché, almeno personalmente, no ho mai partecipato a una serie di ampio respiro. Quando ho ripreso a lavorare, è stato come tornare a scuola. Ero tipo: 'Oh, eccoci qui tutti quanti, ancora una volta!' Davvero fantastico".

Ovviamente Clark conosce molti dettagli sui nuovi episodi, ma, da parte sua, fa il possibile per non rivelarli – nonostante le riesca parecchio difficile. "Non apprezzo possedere informazioni del genere" ha commentato. "Mi stresso molto perché... be', tendo a condividere troppo. Così finisco con l'essere un libro eccessivamente chiuso, nel non osare pronunciare nemmeno il fatto che io sappia qualcosa".

La seconda stagione non ha ancora una data d'uscita, ma probabilmente debutterà nel 2024 (sempre su Prime Video). Secondo il compositore dello show, Gli Anelli del Potere 2 avrà molti più colpi di scena.