Gli anelli del potere 2: perché i problemi di canone saranno ancora più gravi

Amazon sarebbe già pronta a girare addirittura Gli anelli del potere 3, ma la seconda stagione della serie potrebbe riscontrare dei grossi problemi di canonicità.

Già la prima stagione era stata ricca di cambiamenti, ma la seconda rischia di accentuare il problema. Gli anelli del potere 1 posizionava determinati personaggi distanti centinaia di anni nei libri di Tolkien negli stessi eventi. Le complicazioni si concentrano in particolare sui diritti acquistati da Amazon per le varie opere realizzate dallo scrittore. Il colosso streaming ha comprato i diritti per “il signore degli anelli”, ma non per il “Silmarillion” e i racconti incompiuti. Questo ha lasciato sicuramente parecchia libertà creativa agli sceneggiatori della serie, ma ha creato inevitabilmente parecchi problemi di canonicità.

La canonicità potrebbe teoricamente non essere un problema, è risaputo che parecchi registi e sceneggiatori spesso riscrivono completamente le storie per adattarle al grande schermo, se non fosse che i fan de “Il signore degli anelli” considerano la fedeltà ai libri J.R.R Tolkien assolutamente fondamentale per un'alta qualità del prodotto.

In particolare, il problema risiede nell’avere Celebrimbor e Isildur in vita nello stesso momento, che non solo accorcia la linea temporale, ma rischia di far sembrare la costruzione del mondo di Tolkien piccola e affrettata. La serie, invece che esplorare ulteriormente l’universo creato da Tolkien, rischia di semplificarlo, condensando eventi importantissimi che verranno affrontati, nell’arco di pochissimo tempo.

Amazon non può sbagliare assolutamente la seconda stagione della serie, e la stessa Sophia Nomvete ha dichiarato che con Gli anelli del potere 2 la posta è sempre più alta.