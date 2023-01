Gli Anelli del Potere 2: ci sarà anche un personaggio iconico dei romanzi di Tolkien?

Le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono già cominciate e le immagini trapelate nei giorni scorsi lasciavano intendere la presenza di una grande città elfica, ma le indiscrezioni sui nuovi episodi non sono finite. A quanto pare, la prossima stagione potrebbe includere un noto personaggio tolkeniano.

Secondo TheOneRing.Net, Tom Bombadil apparirà nella prossima stagione. Come tutti i lettori del Signore degli Anelli sapranno, si tratta di un personaggio fondamentale della tradizione tolkieniana, ma è stato completamente assente dalla trilogia cinematografica di Peter Jackson sul Signore degli Anelli. Come tutte le voci di questi giorni, anche questa va presa con le pinze finché non sarà confermata ufficialmente da qualcuno della serie.

Sappiamo ancora pochissimo della direzione che prenderà questa seconda stagione de Gli Anelli del Potere, ma gli showrunner aveva già anticipato qualcosina al termine dello scorso anno.

"Uno dei grandi temi di Tolkien è l'ambientalismo e il modo in cui le macchine e l'industrializzazione distruggono la terra", aveva dichiarato McKay all'Hollywood Reporter. "Volevamo che questo fosse centrale per tutto il tempo. È un aspetto che si ripropone più volte nel corso della serie. Così nella stanza degli sceneggiatori ci siamo chiesti: 'E se Mordor fosse bellissima? Tutta bucolica come la Svizzera. E poi cosa potrebbe accadere per trasformarla?' Abbiamo parlato dell'avvelenamento della terra, che inizia nel primo episodio con la mucca. Poi si scopre che sono stati scavati dei tunnel e che lo zolfo risale nell'aria. Tutto porta a questo modo geologicamente realistico in cui la montagna prende fuoco, che ora oscura il cielo per una ragione molto pratica: Adar, il nostro cattivo, vede gli Orchi come il suo popolo e meritano una casa dove il sole non li tormenti. Speriamo che la cosa colga la gente di sorpresa".

Gli Anelli del Potere è la serie più vista di sempre su Prime Video. Proprio recentemente, sono state svelate le registe de Gli Anelli del Potere 2.