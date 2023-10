Gli Anelli del Potere 2, a che punto sono i lavori sulla seconda stagione?

Se c'è una serie tv che ha fatto parlare di sé è decisamente Gli Anelli del Potere. Lo show basato su Il Signore degli Anelli di Tolkien è infatti al lavoro sulla seconda stagione, ma con tutto quello che è successo a che punto siamo?

Come vi avevamo già raccontato Gli Anelli del Potere 2 era riuscita a "salvarsi" dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Questo perché le riprese della seconda stagione (e quindi le sceneggiature) erano già chiuse prima che gli attori scendessero in strada, perciò per quanto riguarda il set le cose erano a posto.

Mancava però tutto il lavoro di post-produzione con eventuali doppiaggi, ridoppiaggi o magari reshoot, che lo sciopero ha sicuramente colpito in qualche maniera, anche se minima. Perciò Gli Anelli del Potere 2 è al momento in fase appunto di post-produzione, lavoro enorme per quanto riguarda effetti speciali e quant'altro, e viene naturale pensare che la serie non arriverà prima del 2025 su Prime Video.

Quello che sappiamo è che potremmo vedere location nuove o comunque diverse visto che la produzione si era spostata dalla Nuova Zelanda all'Inghilterra, avvicinandosi quindi geograficamente ai luoghi descritti da Tolkien.

Tra l'altro pare che Gli Anelli del Potere sia pronto alla terza stagione, e forse l'accoglienza non così positiva da parte di pubblico e critica potrebbe non rappresentare un fattore per Prime Video al momento, che sta continuando a dare fiducia alla serie.

E voi state aspettando la seconda stagione de Gli Anelli del Potere? Vi era piaciuta la prima? Ditecelo nei commenti, intanto ecco una teoria secondo cui Halbrand non è Sauron.