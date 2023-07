Gli Anelli del Potere 2, a che punto è la produzione della nuova stagione?

Archiviata la prima stagione, Gli Anelli del Potere si appresta a tornare su Prime Video per una seconda season, ma a che punto è la produzione, le riprese e tutto quello che concerne questa seconda stagione? Scopritelo con noi.

Sembra ormai di ripeterci fin troppo quando citiamo lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori, ma è un evento talmente grosso per il cinema statunitense che va a toccare davvero qualsiasi prodotto. Gli Anelli del Potere 2 sembra però essersi salvato dallo sciopero. La seconda stagione infatti avrebbe terminato le riprese prima che gli attori incrociassero le braccia, chiudendo quindi il set per concentrarsi sulla post-produzione.

Certo, ci sono magari delle parti da doppiare in post-produzione che potrebbero essere colpite dallo sciopero, ma nulla in confronto ad altri prodotti che si sono fermati o stanno per farlo. Parlando proprio di questo, ecco tutte le serie tv a rischio per lo sciopero degli attori.

Nonostante gli Emmy abbiano snobbato Gli Anelli del Potere e le critiche ricevute non sono state così positive la serie è pronta a tornare per una seconda stagione, e potrebbe essere una delle prime a uscire post sciopero, visto che non ne è stata intaccata.

C'è però da tenere in conto la mole enorme di lavoro dietro un prodotto di questo tipo, perciò non aspettatevi che la seconda stagione de Gli Anelli del Potere esca prima del 2024, anno in cui potremmo vedere il prodotto, magari nella seconda metà, da agosto in poi.

E voi avevate visto la prima stagione de Gli Anelli del Potere? Vi era piaciuta o no? E soprattutto, state aspettando la seconda? Diteci la vostra nei commenti e se volete recuperatevi la nostra recensione de Gli Anelli del Potere.