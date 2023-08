Gli Anelli del Potere 2, ci sono aggiornamenti sulla nuova stagione?

Gli Anelli del Potere ha caratterizzato il 2022 sul piccolo schermo. Per l'attesa dei fan de Il Signore degli Anelli e per la promozione che ha accompagnato l'avvicinamento alla distribuzione della serie tv, pubblicata su Amazon Prime Video nell'autunno dello scorso anno. Ma a che punto è la produzione della seconda stagione?

Nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori, la lavorazione della seconda stagione de Gli Anelli del Potere procede spedita.

Le riprese si sono concluse poco prima dell'inizio della mobilitazione di SAG-AFTRA. Anche per questo motivo è difficile ipotizzare un rallentamento della produzione a causa degli scioperi.

Secondo Sophia Nomvete la posta in gioco in Gli Anelli del Potere è sempre alta. Non si conoscono ancora molti dettagli sulla trama della seconda stagione ma è probabile che Gli Anelli del Potere 2 si occuperà principalmente l'origine di Sauron, già in qualche modo introdotto con gli ultimi episodi della prima stagione. A questo punto i lavori possono passare alla fase successiva, con la post-produzione che porterà al completamento definitivo della serie tv.

Ne ha parlato anche la showrunner Gennifer Hutchinson, che ha spiegato come 'la bellezza di un personaggio come Sauron e di questa situazione sia che è davvero come la si legge'. I fan sperano che lo show possa consolidarsi maggiormente nel secondo ciclo di episodi; Gli Anelli del Potere non è stata molto considerata agli Emmy, con sole 6 candidature e battuta anche dalla 'rivale' House of the Dragon.

Non perdetevi la nostra recensione di Gli Anelli del Potere, la prima stagione dello show prequel de Il Signore degli Anelli.