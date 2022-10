Gli anelli del potere 2 racconterà il passato di Sauron e la sua relazione con Adar

La stagione 2 de Gli anelli del potere è già attesissima tra coloro che hanno amato la serie tv de Il signore degli anelli creata da Prime Video, e in una nuova intervista promozionale gli autori hanno fornito qualche dettaglio in più ciò che gli appassionati dovranno aspettarsi.

Come saprete, il finale di stagione de Gli anelli del potere ha confermato l identità di Sauron, ma ha anche gettato nuova luce su un altro personaggio, Adar: all'inizio della stagione, infatti, il 'padre' degli orchi aveva raccontato a Galadriel del suo passato con Sauron, spiegando come si fosse stufato di sacrificare molti dei suoi 'figli' per la causa dell'Oscuro Signore, affermando addirittura di averlo ucciso. Eppure, nel corso della serie Adar ha incontrato il vero Sauron (sotto mentite spoglie) ma apparentemente non lo ha riconosciuto.

Ora però l'attore Charlie Vickers ha confermato che la relazione tra Sauron e Adar sarà centrale nella trama fin dall'inizio della seconda stagione de Gli anelli del potere, la cui produzione è attualmente in corso nel Regno Unito. "Hanno un passato complicato", ha detto Vickers a Polygon. "Sono in conflitto da molto tempo ormai. Ne vediamo un pezzettino nel sesto episodio, ma impareremo di più al riguardo in futuro. Non voglio rivelare troppo, ma diciamo che scopriremo di più sulla relazione tra Sauron e Adar abbastanza rapidamente nella seconda stagione. Ma si tratta di una storia complessa che sarà sviluppata man mano che la storia andrà avanti".

Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti. Ricordiamo che nella stagione 2 de Gli anelli del potere ci sarà anche Cirdan, il cui attore sarà annunciato prossimamente.