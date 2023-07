Gli Anelli del Potere 2: le riprese si sono concluse prima dello sciopero degli attori

Il mese scorso si era diffusa la voce secondo cui le riprese de Gli Anelli del Potere 2 si erano concluse dato che la produzione aveva potuto lavorare nonostante lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood. Adesso, abbiamo la conferma che le riprese sono terminate proprio prima dell'inizio dello sciopero degli attori indetto dalla SAG-AFTRA.

Mentre Daredevil: Born Again o Deadpool 3 hanno chiuso i battenti a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori, alcuni streamer sono riusciti a portare a termine alcune produzioni prima che gli scioperi le bloccassero definitivamente. Ad esempio, Prime Video è riuscita a girare l'intera seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere prima che la SAG-AFTRA ordinasse ai suoi membri di scioperare questa settimana.

Anche se i dettagli esatti sulla seconda stagione dello show non sono ancora stati resi noti, si prevede che la storia coinvolgerà pesantemente l'introduzione di Sauron, che è stato formalmente rivelato nei momenti finali della prima stagione.

"Penso che parte della bellezza di un personaggio come Sauron e di questa situazione sia che è davvero come lo si legge", aveva detto la showrunner della serie Gennifer Hutchinson. "E mi piacerebbe che i fan potessero dare la loro interpretazione. Ovviamente, credo che l'attore abbia la sua. Tutti noi abbiamo la nostra sensazione. È genuino o no? E credo che questo sia un po' il bello, perché potrebbe essere in entrambi i modi".

Nel frattempo, Gli Anelli del Potere è stato snobbato dagli ultimi Emmy Awards con sole 6 candidature, battuto anche da House of the Dragon.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita certa su Prime Video per la seconda stagione della serie, ma data la conclusione delle riprese e il lungo lavoro di post-produzione, è probabile una distribuzione dei nuovi episodi nel corso del 2024.