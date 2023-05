Gli Anelli del Potere 2: le riprese continueranno senza sceneggiatori dopo lo sciopero WGA

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 proseguiranno come da programma nonostante lo sciopero proclamato dalla WGA, il sindacato degli sceneggiatori di Hollywood. Tuttavia, queste continueranno senza la presenza degli showrunner sul set che quindi non potranno intervenire in caso di eventuali riscritture dei copioni. Alla fine mancano 19 giorni.

Nel corso di questi 19 giorni di riprese mancanti alla fine della produzione della seconda stagione, i produttori esecutivi non scrittori, i registi e la troupe de Gli Anelli del Potere supervisioneranno e porteranno a termine le riprese, senza gli showrunner, J.D. Payne e Patrick McKay. Le sceneggiature e gli altri materiali narrativi sono stati completati con largo anticipo rispetto allo sciopero, quindi la produzione non ne risentirà.

Diverso il discorso se in questi ultimi giorni di riprese dovessero rendersi necessarie delle riscritture; in quel caso gli sceneggiatori non potrebbero intervenire a causa dello sciopero e la produzione sarebbe costretta a interrompersi per attendere la conclusione della protesta della WGA.

Continua quindi la sfortuna per lo show in questa fase di riprese: dopo la morte del cavallo per circostanze naturali nel mese di marzo, che ha provocato le proteste della PETA, l'associazione di animalisti, e l'accusa da parte degli ambientalisti verso le location utilizzate dallo show. In quest'ultimo caso l'accusa sosterrebbe che le riprese stiano causando dei danni permanenti all'ecosistema della tenuta in cui si stanno svolgendo, che tra l'altro sarebbe di proprietà di Re Carlo III.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi dei film e dei romanzi del Signore degli Anelli. Nella nuova stagione potrebbe essere incluso un personaggio iconico del Signore degli Anelli.

La seconda stagione della serie è prodotta dagli showrunner e produttori esecutivi Payne e McKay. A loro si aggiungono i produttori esecutivi Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill e Gennifer Hutchison, oltre alla co-produttrice esecutiva Charlotte Brӓndström, alle produttrici Kate Hazell e Helen Shang e ai co-produttori Andrew Lee, Matthew Penry-Davey e Clare Buxton.