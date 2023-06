Gli Anelli del Potere 2, secondo alcune indiscrezioni le riprese sarebbero finite!

Con gran parte delle serie messe in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori avere la notizia di una produzione concluse sembra essere surreale. Le riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, secondo alcune notizie trapelate online, si sarebbero recentemente concluse.

Dopo le polemiche dovute all'assunzione di un terapeuta sul set de Gli Anelli del Potere 2, si è tornati a parlare della serie dopo che su Twitter sono circolate le prime indiscrezioni riguardo la fine delle riprese. Oltre a diversi fanclub dedicati a Tolkien, a far trapelare la notizia sono stati diversi insider e pagine dedicate. Ovviamente non è ancora arrivata l'ufficialità ma, al momento, sembra essere molto vicina.

Proprio come la lavorazione dei celebri film di Peter Jackson anche la serie de Gli Anelli del Potere non è stata caratterizzata da una produzione semplice. Oltre alle accuse di razzismo e alle varie polemiche riguardo il cambio di etnia dei personaggi, lo stesso regista ha parlato delle difficoltà pratiche nella realizzazione degli episodi. Una delle più grandi sembra aver riguardato la messa in scena di personaggi di altezze e stazze differenti che, all'epoca della trilogia, aveva messo in crisi anche Peter Jackson.

Nel frattempo una star di Lo Hobbit sembra essersi rifiutata di seguire la serie confermando quanto il prodotto non sia stato apprezzato da tutti.