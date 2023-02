Gli Anelli del Potere 2: la serie avrà ancora senso visto l'avvento dei nuovi film?

Dopo l’annuncio di nuovi film basati sui racconti di Tolkien e ambientati nella Terra di mezzo, ci si chiede se ci sia ancora spazio per le nuove stagioni della serie tv Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Mentre continuano le riprese della seconda stagione e trapelano immagini dal set de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, abbiamo riportato come recentemente la Warner Bros. abbia annunciato una partnership con Embracer e Middle-earth Enterprises per la produzione di nuovi film che si rifanno alle opere dello scrittore sudafricano.



Michael De Luca e Pamela Abdy, a capo del colosso cinematografico hanno spiegato in questo modo l’operazione: "Vent'anni fa, la New Line ha compiuto un atto di fede senza precedenti per riportare le incredibili storie, i personaggi e il mondo de Il Signore degli Anelli sul grande schermo. Il risultato è stata una serie di film grandiosi che sono stati accolti con entusiasmo da generazioni di fan. Ma nonostante tutti i dettagli amorevolmente racchiusi nelle due trilogie, l'universo vasto, complesso e affascinante sognato da J.R.R. Tolkien rimane in gran parte inesplorato al cinema. L'opportunità di accogliere i fan ad approfondire il mondo cinematografico della Terra di Mezzo è un onore e siamo felici di collaborare con Middle-earth Enterprises ed Embracer in questa avventura”.



In seguito a tali dichiarazioni, avranno ancora senso altre produzioni come quella portata avanti da Amazon per la sua piattaforma Prime Video? Secondo Jennifer Salke la nuova collaborazione cinematografica portata avanti dalla Waner Bros. non dovrebbe rappresentare un problema per le nuove stagioni di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, come ha riferito parlando a Variety: “Amiamo la nostra serie originale. Siamo estremamente orgogliosi del nostro lavoro e ci abbiamo investito sul lungo termine. Quindi crediamo ci sia abbastanza amore da parte dei fan per sostenerci per molto tempo”.



Mentre la produzione della seconda stagione sembra già a buon punto, già si parla, infatti, della terza stagione de Gli Anelli del Potere e del suo prematuro rinnovo.