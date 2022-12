Gli Anelli del Potere: dal set della Stagione 2 le foto di un nuovo e immenso set elfico!

Nonostante le critiche ricevute per una prima stagione narrativamente poco all'altezza delle aspettative, il comparto scenografico de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha avuto pochissime recriminazioni, stupendo la maggior parte degli spettatori. Sarà così anche nella seconda stagione, che esplorerà ulteriormente la Terra di Mezzo.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Stagione 2, è già in fase di riprese e cominciano a trapelare le prime foto del set. Queste ritraggono quella che è chiaramente una città elfica, con alcune splendide scenografie, tra cui una sontuosa cappella in stile gazebo nella piazza centrale e un'architettura in stile religioso in tutto il territorio. Il livello di produzione fa già pensare che Amazon Studios stia investendo ancora una volta un budget elevato su questa serie e i risultati parlano da soli.

Per quanto riguarda l'esatta ubicazione di questa nuova location, le reazioni immediate su Twitter sembrano ipotizzare che si tratti di Eregion, il regno elfico che si trovava accanto alla Porta Ovest di Khazad-dum - una parte del quale abbiamo visto nella prima stagione de Gli Anelli del Potere. La capitale di Eregion, Ost-in-Edhill, è stata vista (ma non nominata) nel finale della prima stagione de Gli Anelli del Potere; è a Ost-in-Edhil che il maestro fabbro Celebrimbor (Charles Edwards) ha forgiato i primi tre anelli elfici e dove Sauron (o "Halbrand") ha influenzato gli elfi a creare gli anelli.

Ma mentre abbiamo visto Ost-in-Edhill, c'è ancora molto di Eregion che dobbiamo esplorare, prima di arrivare a un altro pezzo fondamentale della storia della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien. È in Eregion che Sauron lanciò la sua prima grande offensiva, nota come Assedio di Eregion. L'assedio segnò l'inizio del conflitto noto come Guerra degli Elfi e di Sauron e portò alla distruzione di Eregion e all'esodo degli elfi verso nuovi regni come Gran Burrone. Prima che questo destino si abbatta, tuttavia, Gli Anelli del Potere ha la possibilità di ampliare la storia di Tolkien e di dare ai fan qualcosa di veramente nuovo da esplorare all'interno del vecchio mito. Questo sembra essere il punto di salvezza della serie: avere la possibilità di giocare con la tradizione quanto basta per offrire ai fan, sia a quelli occasionali che a quelli più hardcore, un'esperienza di visione divertente e inedita.

Gli Anelli del Potere è la serie più vista di sempre su Prime Video. Proprio recentemente, sono state svelate le registe de Gli Anelli del Potere 2.