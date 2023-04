Gli Anelli del Potere 2, una star anticipa: 'L'ascesa al potere di Sauron è sconvolgente'

Nonostante l'annuncio dei nuovi film de Il Signore degli Anelli potrebbe aver distratto l'attenzione dei fan delle opere di Tolkien, Prime Video sta continuando lo sviluppo della seconda stagione de Gli Anelli del Potere e una star del cast ha potuto anticipare qualcosa circa il percorso del personaggio di Sauron e la sua ascesa al potere totale.

Dopo che Galadriel gli ha salvato la vita e lo ha messo sulla strada per forgiare i Grandi Anelli, Sauron ha iniziato il suo viaggio verso la conquista del potere assoluto e nella seconda stagione lo vedremo pronto a reclamare tutta la Terra di Mezzo per sé.

Sophia Nomvete, che interpreta la Principessa Disa, ha dichiarato a Deadline che l'ascesa di Sauron avrà un impatto su ogni personaggio e su ogni regno coinvolto nello show. Tutti alla fine dovranno fare i conti con l'Oscuro Signore di Mordor.

"Vedremo come ogni singolo mondo affronterà la sua epoca, il suo regno e la sua potenza. Sarà assolutamente sconvolgente. Spero che mi sia permesso di dirlo, ma sarà davvero eccitante. Al momento Disa viene descritta come una sorta di Lady M gioiosa, il che è fantastico ed è un personaggio davvero emozionante da interpretare. Ma c'è molto da esplorare ancora in lei. Ci sono molte cose in arrivo e non vedo l'ora di vederle".

Nonostante sia stato un personaggio spensierato per tutta la prima stagione de Gli Anelli del Potere, anche la principessa Disa sarà profondamente colpita dalle azioni di Sauron. Nomvete ha lasciato intendere che Disa prenderà la stessa strada di Lady Macbeth nella famosa opera di Shakespeare. Finora l'abbiamo vista ignorare regolarmente gli ordini di Re Durin, insistendo sul fatto che suo figlio sarebbe diventato presto re. Proprio come Lady Macbeth, l'ascesa di Sauron potrebbe essere tutto ciò di cui Disa ha bisogno per diventare la forza motrice dietro la corona, mentre muove i fili di Durin contro suo padre. Resta da vedere se, proprio come Lady Macbeth, finirà col pentirsi di molte delle sue scelte.

Le riprese de Gli Anelli del Potere 2 sono già in corso e un'immagine dal set potrebbe aver rivelato un personaggio della Prima Era.

Anche Galadriel dovrà superare tutto il suo senso di colpa. Dopo aver salvato la vita a Sauron, la sua intera missione si è rivelata un totale fallimento che ha messo in pericolo la sopravvivenza di tutti gli elfi. Ora dovrà lavorare per riscattarsi prima che il suo disonore diventi tutto ciò che resta del suo nome.