Gli Anelli del Potere 2, ci sarà anche Tom Bombadil? Il rumor fa sognare i fan

Poche critiche sono state mosse alla trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, ma tra queste c'è sempre e comunque l'assenza di Tom Bombadil: l'aver scelto di non rappresentare un personaggio tanto emblematico non è proprio andato giù ai fan più ortodossi di Tolkien, ma Gli Anelli del Potere potrebbe ora risolvere il problema.

Amazon è infatti al momento al lavoro sulla seconda stagione della serie (che, a proposito, secondo la regista de Gli Anelli del Potere sarà molto più dark della precedente) e, secondo alcuni rumor che sembrano voler diventare sempre più insistenti, potrebbe decidere di inserire nei nuovi episodi anche un passaggio incentrato proprio sul singolare personaggio incontrato da Frodo, Sam, Pipino e Merry durante una delle prime fasi del loro viaggio.

Le voci di cui sopra, in particolare, parlano di un Bombadil che dovrebbe fare la sua comparsa in compagnia di sua moglie, Baccador, con i due che a quel punto della storia starebbero scontando una pena a loro inferta da Mandos. Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale, ma d'altronde non sarebbe poi troppo strano che la tanto criticata serie Prime Video decida di recuperare un po' di terreno nel cuore dei fan inserendo un personaggio da tempo richiesto a gran voce dai tolkieniani della prima ora (e non solo). E voi, pensate abbia senso inserire Tom Bombadil nella storia? Diteci la vostra nei commenti!