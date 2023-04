Gli Anelli del Potere, solo il 37% degli spettatori americani ha finito la prima stagione!

Amazon Prime Video ha esaltato da subito i risultati della serie tv de Il Signore degli Anelli, dal titolo Gli Anelli del Potere. Il giorno della première sono stati registrati ben 25 milioni di spettatori mentre a marzo Amazon l'ha definito il suo più grande show di sempre con oltre 100 milioni di persone nel mondo sintonizzate.

Tuttavia, i dati dello streaming sono sempre un po' ambigui e le valutazioni controverse. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, negli Stati Uniti soltanto il 37% degli spettatori che hanno iniziato a vedere Gli Anelli del Potere ha effettivamente visto tutti gli otto episodi fino alla fine.



Nonostante non siano dati provenienti direttamente da Amazon, le fonti riportate da THR sarebbero interne alla società. Complessivamente migliore il dato all'estero, che si è stabilizzato comunque sul 45%, meno della metà. Su Everyeye abbiamo analizzato i 5 errori ingenui di Gli Anelli del Potere.



I risultati dello streaming sono sempre da prendere con le pinze, anche perché spesso si tiene conto delle ore di visualizzazione e non del completamento effettivo degli episodi, per quanto concerne le serie tv. Ma Gli Anelli del Potere sembra che abbia ricevuto un'accoglienza ben più tiepida del previsto, oscurata anche sui social da House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones. Andrà meglio con la seconda stagione?



Non perdetevi la nostra recensione di Gli Anelli del Potere - stagione 1.