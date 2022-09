Gli Anelli del Potere, Amazon ha bloccato le recensioni degli utenti

È un grande giorno per i fan del Signore degli Anelli. Sulla piattaforma streaming di Amazon Prime da oggi sono disponibili in primi due episodi in esclusiva, ma già si corre ai ripari per i numerosi commenti negativi.

Un progetto sul quale Amazon ha puntato centinaia di milioni di dollari. Solo per ottenere i diritti del Signore Degli Anelli si parla di una spesa intorno al quarto di miliardo di dollari. Una cifra astronomica ed un investimento che viene messo al riparo da qualsiasi minaccia esterna.

Amazon ha infatti deciso di bloccare la possibilità di lasciare un qualsiasi tipo di commento o recensione ai primi due episodi della serie appena usciti. Il motivo risiederebbe nell'alto numero di profili fake e di una quantità sproporzionata di commenti negativi e basse valutazioni. Tra le varie recensioni spiccano quelle di fantomatici fan per nulla soddisfatti da Gli Anelli del Potere: "Un affronto ai veri fan, il responsabile di questo disastro dovrebbe essere arrestato" qualcuno ha scritto.

Stessa sorte è toccata a She-Hulk, ultimo lavoro targato Disney, che ha visto piombarsi addosso una valanga di commenti negativi, dopo solo il primo episodio e che solo con il prosieguo della stagione sta ricevendo i giusti commenti e delle valutazioni più aderenti al prodotto offerto.

Probabilmente i vertici Amazon, forti dell'esperienza della piattaforma concorrente, aspetteranno l'uscita di qualche altro episodi della serie prima di poter abilitare nuovamente la sezione commenti e recensioni. Per il momenti vi lasciamo la nostra di recensione su Gli Anelli del Potere.