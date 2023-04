Gli Anelli del Potere, Amazon ha 'rubato' lo script? L'incredibile accusa di uno scrittore

Gli scritti di Tolkien hanno ispirato un'infinità di scrittori: uno di questi, tale Demetrious Polychron, ha però deciso di fare più rumore di tutti loro messi insieme, portando in tribunale Amazon e gli eredi dello scrittore de Il Signore degli Anelli con l'accusa di aver plagiato lo script de Gli Anelli del Potere.

Andiamo con ordine: mentre ci si prepara all'ascesa di Sauron nella seconda stagione della serie, RadarOnline ci parla dell'assurda (almeno apparentemente) storia di quest'uomo deciso a muovere causa alla produzione dello show chiedendo un risarcimento danni di circa 250 milioni di euro per averne letteralmente copiato la trama da un libro che Polychron stesso avrebbe scritto e presentato alla famiglia Tolkien.

Intitolato The Fellowship of the King, il romanzo di Polychron avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una serie di sette libri fantasy palesemente ispirati all'opera di Tolkien: secondo il resoconto dello scrittore, il nostro non avrebbe più ricevuto risposta dagli eredi del Professore dopo aver inviato loro i suoi scritti, ritrovandosi però a riconoscere più di un elemento familiare nella trama della serie.

Polychron ha dunque intentato una causa a Jeff Bezos, Jennifer Salke, Simon Tolkien, Patrick McKay, John D Payne, Amazon Studios LLC, Amazon Content Services LLC, The Tolkien Estate, The Tolkien Estate Limited e The Tolkien Trust con l'accusa di plagio. Come andrà a finire? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi! Tribunali a parte, intanto, ecco chi sono le ultime new entry nel cast de Gli Anelli del Potere.