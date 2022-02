Gli Anelli del Potere, Amazon ha tentato di evitare fughe di notizie sul cast: ecco come

I protagonisti de Gli Anelli del Potere sono stati finalmente svelati ma a quanto pare, durante le fasi di pre-produzione. gli attori scelti nel corso dei casting non avevano la minima idea di quale personaggio avrebbero interpretato.

La serie Amazon tratta dalla straordinaria mitologia di Tolkien, non doveva assolutamente essere rovinata dalle possibili fughe di notizie e così ogni suo dettaglio è stato tenuto nascosto il più a lungo possibile, compresi i ruolo che i protagonisti dello show avrebbero ricoperto.

"Riteniamo che tutto questo lavoro nascosto e tutta quella sicurezza e tutta questa estrema riservatezza andranno effettivamente a vantaggio dei nostri clienti", ha detto a Vanity Fair Vernon Sanders, capo della U.S/Global Television di Amazon Studios.

Nonostante tutti questi sforzi però, nel corso degli ultimi anni si sono comunque verificate una serie di clamorose fughe fi notizie. La più clamorosa, è avvenuta ad opera di Tom Shippey, consulente Tolkieniano scelto per la realizzazione de Gli Anelli del Potere che in un'intervista non autorizzata ha rivelato alcuni particolari su questo prequel de Il Signore degli Anelli. L'esperto naturalmente è stato licenziato in tronco senza alcun diritto di replica.

Molti definiscono questa serie come i libri che Tolkein non ha mai scritto e dunque, le aspettative sono veramente elevatissime. L'uscita de Gli Anelli del Potere è fissata per il 2 settembre 2022 in esclusiva su Prime Video. Siete impazienti?