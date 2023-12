Gli Anelli del Potere, Amazon ha vinto la causa contro l'autore del libro omonimo!

Lo scrittore di The Fellowship of the King accusò Gli Anelli del Potere di aver rubato la sceneggiatura, eppure, a distanza di otto mesi, Amazon e Tolkien Estate hanno vinto la causa in tribunale. In caso contrario, la produzione avrebbe dovuto pagare ben 250 milioni di dollari come risarcimento.

Entrambi i casi intentati da Demetrious Polychron sono stati respinti dal giudice Stephen V. Wilson, mentre l'ingiunzione permanente impedisce allo scrittore di distribuire ulteriori copie del romanzo e, al contempo, lo obbliga a distruggere le precedenti copie fisiche ed elettroniche.

"Questo è un successo importante per la Tolkien Estate" ha dichiarato l'avvocato britannico Steven Mater, riferendosi all'ente giuridico che gestisce la proprietà del prestigioso scrittore inglese. "Esso, infatti, non consentirà ad autori ed editori non autorizzati di monetizzare le tanto amate opere di J.R.R. Tokien".

The Fellowship of the King sarebbe stato il primo volume di una saga di sette romanzi, ma, inviato agli eredi del Professore, non hanno ricevuto alcuna risposta. In seguito, Polychron avrebbe notato più di un elemento in comune nella trama della serie Amazon.

Creata da J.D. Payne e Patrick McKay, Il signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo e racconta, tra i tanti eventi, l'ascesa di Sauron e l'alleanza tra Uomini ed Elfi. Nel cast ricordiamo Morfydd Clark, Lenny Henry, Dylan Smith e Markella Kavenagh. Tra i riconoscimenti principali, invece, spicca la candidatura a ben sei Premi Emmy, tra cui quelli per miglior costumi, sigla e trucco prostetico.

A proposito, quando assisteremo a Gli Anelli del Potere 2?