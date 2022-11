Gli Anelli del Potere, Andy Serkis: ''Una serie davvero ben fatta''

Riguardo la serie evento dell'anno molti hanno espresso la loro opinione ed altri continuano a farlo. Oltre la nostra recensione de Gli Anelli del Potere, anche l'attore Andy Serkis ha voluto offrire la sua personalissima analisi della serie targata Amazon Prime.

Serkis ha interpretato uno dei personaggi più ambigui e complessi della saga del Il Signore degli Anelli: l'irriconoscibile ed ormai lacerato hobbit Gollum. L'attore è uno dei più amati dai fan della trilogia cinematografica e recentemente ha deciso di deliziare il suo affezionato seguito con una sua personalissima recensione de Gli Anelli del Potere.

Serkins ha ampiamente elogiato il lavoro svolto dalla mega produzione Prime e le atmosfere che si sono venute a creare nel corso degli episodi. Nessun commento sulla trama e sulle varie scelte narrative che ,invece, sono state difese dalla scrittrice della serie Gennifer Hutchison, in una recente intervista.

''Penso che sia davvero ben realizzato, penso che ci siano delle interpretazioni davvero fantastiche", ha detto Serkis a Jake's Takes.''Di recente ho fatto una lettura del Signore degli Anelli per Audible e nella prefazione si parla de Gli Anelli del Potere, quindi conoscevo bene questo mondo e penso che abbiano fatto davvero un bel lavoro. E, per di più, avere il tempo di stare con quei personaggi è qualcosa di molto, molto eccitante e so che i fan del Signore degli Anelli lo hanno adorato''.

Se ancora non lo avete fatto, potete recuperare la prima stagione de Gli Anelli del Potere sulla piattaforma Prime Video!