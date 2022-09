Gli Anelli del Potere, quanti anni avrebbe Galadriel nella serie del Signore degli Anelli?

Dopo aver spiegato la storia di Finrod, il fratello di Galadriel, spostiamo la nostra attenzione su una delle protagoniste de Gli anelli del potere, l'acclamata serie tv de Il signore degli anelli prodotta e distribuita da Prime Video.

Nello specifico, sicuramente molti spettatori si saranno domandati: quanti anni ha Galadriel durante Gli anelli del potere? La risposta a questa domanda è molto semplice, e ci arriva direttamente dagli scritti del creatore della Terra di Mezzo, JRR Tolkien.

Come molti di voi sapranno, Galadriel è un'elfa teoricamente immortale, tant'è che il personaggio è già apparso nelle trilogie cinematografiche di Peter Jackson de Lo Hobbit e Il signore degli anelli, ambientate durante la Terza Era della Terra di Mezzo e dunque diversi millenni dopo gli eventi de Gli anelli del potere, che invece hanno luogo durante la Seconda Era. Nonostante sia passato tantissimo tempo, l'unica differenza tra le due Galadriel - a parte l'attrice: Cate Blanchett nei film, Morfydd Clark nella serie Prime Video - sta nel fatto che una è rappresentata come una donna matura, mentre l'altra assomiglia più ad una ragazza nel fiore degli anni.

Gli anelli del potere non specifica quanti anni abbia esattamente Galadriel, ma basta consultare i volumi della saga letteraria di Tolkien per farsene un'idea abbastanza precisa: in base alle informazioni note, infatti, sappiamo Galadriel nacque nel 1362 durante gli Anni degli Alberi (una sorta di preistoria di Arda, il mondo in cui svolge Il signore degli anelli nel quale la Terra di Mezzo è solo uno dei tanti continenti) e, come mostrato alla fine de Il ritorno del re, partì con Frodo e Gandalf per Valinor il 29 settembre dell'anno 3021 della Terza Era, alla veneranda età di 7188 anni. Come detto però Gli anelli del potere ha luogo migliaia di anni prima dell'ultimo viaggio di Galadriel e Frodo Baggins, quando l'elfa è ancora una 'ragazzina': nel corso degli eventi raccontanti dalla serie, Galadriel dovrebbe avere circa 1.200 anni nel primo episodio.

Supponendo che lo show di Prime Video arriverà fino alla caduta di Sauron per mano di Isildur - una scena già vista nel prologo de La compagnia dell'anello - allora Galadriel a quel punto dovrebbe avere circa 4158 anni, almeno secondo i calcoli tolkeniani. La serie Prime Video però dovrebbe 'condensare' questi la linea temporale, quindi per il momento non è dato sapere quanto 'invecchierà' Galadriel nel corso delle cinque stagioni.

