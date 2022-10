Gli Anelli del Potere: Arondir, Miriel e Disa saranno al Lucca Comics 2022!

Come ogni anno l'organizzazione del Lucca Comics & Games ha deciso di fare le cose in grande, stavolta con la gentile collaborazione di Amazon Prime Video: tra i tanti ospiti con i quali i fan potranno interagire nel corso dell'attesissima (e affollatissima!) fiera ci saranno infatti quest'anno anche i protagonisti de Gli Anelli del Potere!

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Tim Burton a Lucca (il regista sarà alla fiera per presentare la sua Wednesday per Netflix), gli organizzatori hanno infatti annunciato la presenza, durante la giornata di domenica 30 ottobre, di Ismael Cruz Cordova, Cynthia Essai-Robinson e Sophia Nomvete, volti rispettivamente dell'elfo Arondir, della reggente di Numenor Miriel e della principessa Disa.

I tre attori incontreranno il pubblico domenica alle ore 11 al Teatro del Giglio di Lucca Comics & Games: l'incontro durerà un'ora e, alla presenza di un moderatore, vedrà Cordova, Essai-Robinson e Nomvete parlare dei vari aspetti che hanno caratterizzato questa prima stagione dello show Prime Video ambientato nell'universo di Tolkien.

Un'occasione davvero unica per approfondire la nostra conoscenza della serie e dei suoi protagonisti, in attesa delle prossime stagioni che presumibilmente ci mostreranno l'ascesa al potere di Sauron. In attesa dell'evento, comunque, qui trovate la nostra analisi del finale de Gli Anelli del Potere: i presenti al Lucca Comics & Games farebbero bene a prendere appunti!