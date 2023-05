Gli Anelli del Potere: assunto un terapeuta sul set per il cast dopo le accuse razziste

Dopo aver subito le violente accuse da parte di alcuni fan razzisti, Amazon ha deciso di assumere la figura di un terapeuta sul set de Gli Anelli del Potere per aiutare e supportare il cast a livello psicologico. Si tratta di una decisione molto importante che tiene conto dei cambiamenti della sfera produttiva e delle insidie che vengono dal web.

Dopo aver incluso personaggi di differente etnia al suo cast, Gli Anelli del Potere ha dovuto affrontare l'"ira" dei fan razzisti, che hanno persino inviato agli attori messaggi di odio sui social media. Ismael Cruz Córdova, che nella serie interpreta l'elfo Arondir, ha recentemente parlato con Variety di come è stato trattato e ha rivelato che lo studio ha portato sul set un terapeuta per parlare con i membri del cast che hanno patito gli insulti.

Intanto, le riprese de Gli Anelli del Potere 2 non subiranno ritardi dovuti allo sciopero degli sceneggiatori.

"Quando succede, hai bisogno di sostegno perché gli insulti sono insostenibili e ti arrivano da così tante direzioni diverse", ha dichiarato Córdova. "Mi è piaciuto che fosse lì, anche se non abbiamo parlato", ha detto. "Sapevo che c'era qualcuno che mi vedeva completamente. Non solo come attore".

L'attore, nel frattempo impegnato nelle riprese de Gli Anelli del Potere 2, ha aggiunto: "Mi hanno fatto male. Hanno avuto un impatto psicologico sulla mia salute mentale. È una cosa di cui parlo molto, molto apertamente, in modo che le persone capiscano che quello che fanno e dicono online fa davvero male alle persone, ha davvero un impatto su di noi. Il mio conto corrente è stato violato. Il mio PayPal è stato violato. Anche i miei amici hanno ricevuto messaggi. Ho ricevuto minacce di morte. Mi sono state spedite cose per posta. La gente ha scoperto il mio indirizzo. È successo di tutto".