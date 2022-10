Gli Anelli del Potere, gli autori: 'Chi è lo Straniero? Una questione ancora aperta'

Una delle rivelazioni del finale di stagione de Gli Anelli del Potere è stata sicuramente la reale identità dello Straniero venuto dalle stelle che condivide il proprio cammino narrativo con la pelopiede Nori. Intervistati al riguardo, gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne hanno discusso dell'argomento, aggiungendo che la questione è aperta.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non avete visto il finale di stagione de Gli Anelli del Potere.

Nel corso del finale, è stato rivelato che la vera identità dello Straniero è presumibilmente quella di Gandalf (anche se potrebbe essere uno degli altri Istari delle opere di Tolkien). Sebbene, forse per questioni di diritti, il suo nome non venga mai citato letteralmente, il personaggio viene identificato come Stregone o Istari, e soprattutto saluta il pubblico con una leggendaria battuta dei film di Peter Jackson de Il signore degli anelli: "Quando sei in dubbio, Elanor Brandipiede, segui sempre il tuo naso", che proprio Gandalf nei film recitava agli Hobbit in una scena ambientata nelle miniere di Moria. Rispetto al canone di Tolkien questo Gandalf è arrivato sulla Terra di Mezzo con circa mezza Era d'anticipo, ma insomma: cos'è qualche millennio in più o in meno?

All'indomani del finale della prima stagione, JD Payne e Patrick McKay hanno partecipato al podcast ufficiale de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per commentare l'ottavo episodio della serie. Quando gli è stato chiesto dell'identità dello Straniero, gli sceneggiatori hanno fatto intendere che la questione è ancora aperta, accennando anche al fatto che potrebbe non essere così buono come il pubblico pensa. Scoprite cosa hanno detto Payne e McKay qui sotto:

Lo Straniero, interpretato da Daniel Weyman, è stato introdotto per la prima volta nell'episodio 1, "Un'ombra del passato", quando si è schiantato sulla Terra di Mezzo vicino al luogo in cui si trovava un gruppo di Pelopiedi. A causa della sua perdita di memoria, la sua identità è rimasta un mistero, salvo la consapevolezza che possiede grandi capacità magiche. A causa dei suoi poteri, ha attirato l'attenzione di un certo gruppo di mistici, convinti che fosse Lord Sauron; tuttavia, essi si rendono presto conto che non è Sauron, ma gli danno l'etichetta di "istar", confermando che è in realtà uno stregone. Tuttavia, questo non significa che sia fondamentalmente buono, poiché gli istar possono essere buoni o malvagi, come dimostrano i diversi tratti caratteriali di Gandalf e Saruman.

JD Payne: "Beh, quello che direi è che sappiamo che i maghi possono essere buoni e cattivi. E i maghi sono della stessa classe di Sauron". Patrick McKay: "Sì, sono entrambi Myar". JD Payne: "Quindi, la risposta è che non c'è un punto in cui si dice: 'È uno stregone, oh bene, va tutto bene'. Perché gli stregoni possono essere malvagi e pericolosi, possono essere rivali di Sauron o alleati di Sauron, e il viaggio dello Straniero continuerà. Quindi, credo che questa sia una questione ancora aperta, anche se alla fine dell'ottavo episodio sembra proprio una forza del bene".

Gli stregoni conosciuti nella Terra di Mezzo sono cinque, tra cui Gandalf, Saruman, Radagast e due maghi blu, e lo Straniero potrebbe essere uno qualsiasi di questi individui. L'identità dello Straniero potrebbe essere svelata nella seconda stagione, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata.