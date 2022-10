Gli Anelli del Potere, gli autori commentano le polemiche: 'La Stagione 2 sarà migliore'

Le riprese della Stagione 2 de Gli Anelli del Potere sono già iniziate, così gli autori della serie Patrick McKay e J.D. Payne hanno potuto rivelarne qualche assaggio durante una lunga intervista concessa all'Hollywood Reporter. Inoltre, per la prima volta da quando lo show è arrivato in streaming, hanno fatto riferimento alle polemiche dei fan.

Di certo, catturare il mondo concepito da J.R.R. Tolkien e riportarlo fedelmente sullo schermo all'intero di una storia che ha avuto il coraggio di prendersi molte libertà e contemporaneamente scrivere degli script per un cast e una troupe composta da circa 1300 persone non è stato un compito facile. E le polemiche iniziate ancora prima dell'arrivo della serie in streaming di certo non hanno migliorato il morale dei due sceneggiatori (che ricordiamo sono degli esordienti).

"La cosa più difficile da sentire è il punto di vista cinico secondo il quale si tratta di una mera operazione fatta per denaro", dice McKay. "È proprio il contrario. Questa è la produzione più seria. Non è un lavoro a pagamento per nessuno. È un lavoro d'amore".

Payne e McKay sospettavano che la chiave fosse la Seconda Era di Tolkien, molto meno conosciuta: si tratta di una preistoria plurisecolare della trilogia del Signore degli Anelli, che comprendeva ancora alcuni personaggi immortali (come gli elfi Galadriel ed Elrond e il sinistro Signore Oscuro Sauron), oltre a quegli anelli che corrodono le anime. Lavorando insieme sul pavimento di un appartamento, hanno elaborato un'idea di una sola frase: Raccontare i primi cinque minuti de La Compagnia dell'Anello di Jackson - il prologo narrato da Galadriel che racconta la storia degli anelli del potere - nel corso di cinque stagioni.

Alla domanda su cosa abbiano imparato dalla prima stagione e cosa stiano applicando alla seconda, McKay è sincero. "Questa risposta potrebbe richiedere un'ora", dice. "L'intera realizzazione di questa serie è stata un'enorme esperienza di apprendimento per tutte le persone coinvolte. Non avevamo idea di quello che stavamo facendo. Nemmeno gli altri lo sapevano".

Gli episodi della prima stagione, secondo il team, migliorano con il progredire della stagione (il sesto episodio del 30 settembre, il più recente, è quello con il punteggio più alto su IMDb). McKay afferma che l'obiettivo della seconda stagione - le cui riprese sono iniziate in sordina il 3 ottobre presso i Bray Studios - è quello di essere "più grande e migliore" su "ogni livello... di ordine di grandezza".

"Alcune persone hanno avuto belle cose da dire sull'episodio pilota e sul secondo, oppure non hanno avuto belle cose da dire, ma spero che continuino a guardarla per altri episodi", dice McKay. "L'asticella deve continuare ad alzarsi".

Le critiche sono in grado di gestirle e le hanno sentite tutte. Tutto ciò che i fan hanno discusso, dicono, è stato discusso anche dal team creativo. Ammettono prontamente, per esempio, che alcuni degli episodi della prima stagione mancano dell'urgenza che i fan si aspettavano dagli adattamenti di Tolkien.

"Una delle cose più importanti che abbiamo imparato è che, anche quando si tratta di una piccola scena, deve sempre essere collegata a una posta in gioco più grande", dice Payne. "Ci sono cose che non hanno funzionato bene nella prima stagione e che avrebbero potuto funzionare in uno show più piccolo", concorda McKay. "Deve riguardare il bene e il male e il destino del mondo, altrimenti non avrebbe quella sensazione epica che si desidera quando si è in Tolkien".



Infine, sul quando dovremo aspettarci di vedere in streaming la seconda stagione, i due sceneggiatori hanno suggerito che si dovrà attendere almeno "un paio d'anni", quindi non prima del 2024.

Verso la sua conclusione, non ci resta che attendere quindi il settimo episodio de Gli Anelli del Potere, in streaming venerdì 7 ottobre.