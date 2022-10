Gli Anelli del Potere, gli autori: 'Il nostro Sauron come Walter White e Tony Soprano'

Il cinema e la serialità televisiva degli ultimi anni ci hanno abituato a villain complessi, sul cui approfondimento psicologico la sceneggiatura si sofferma al punto da permetterci di empatizzare con loro come se fossero gli eroi della storia: possibile che una sorte simile a quella di Walter White tocchi dunque anche a uno come Sauron?

Dopo aver commentato le polemiche sulla prima stagione de Gli Anelli del Potere, gli autori dello show Amazon hanno in effetti pronosticato proprio un destino del genere alla loro versione del Signore Oscuro di Mordor: "Sauron ora può semplicemente essere Sauron, come Tony Soprano o Walter White. Lui è malvagio, ma un malvagio complesso. Ci sembrava che, se avessimo agito così a partire dalla prima stagione, avrebbe messo in ombra tutti gli altri" sono state le parole di Patrick McKay.

Gli sceneggiatori hanno quindi proseguito: "La prima stagione è come Batman Begins, mentre il prossimo film è Il Cavaliere Oscuro, con Sauron che fa le sue manovre alla luce del sole. Siamo davvero eccitati. La seconda stagione ha una storia canonica, un sacco di spettatori diranno tipo: 'Questa era la storia che speravamo di vedere nella prima stagione!', nella seconda stagione gli daremo ciò".

Vedremo in cosa consisterà questo approfondimento del personaggio, e se la scrittura di Payne e McKay riuscirà effettivamente a donare qualche sfumatura in più al villain ideato da Tolkien. Sauron a parte, comunque, nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere assisteremo anche all'esordio di Cirdan.