Gli Anelli del Potere, la battaglia vista nel trailer fa parte di un flashback?

Tra le varie anticipazioni del teaser trailer de Gli Anelli del Potere, vediamo anche le brevi immagini di una battaglia e qualcuno ipotizza che si possa trattare di un flashback degli eventi della Prima Era. Scopriamo insieme alcuni dettagli sul teaser de Gli Anelli del Potere!

In tutte le grandi storie è presente sempre qualche forma di conflitto, ma nel caso del Signore degli Anelli si tratta di vere e proprie guerre: basti pensare alle grandi battaglie negli ultimi anni della Terza Era, in cui è ambientata la trilogia cinematografica.

Anche la serie Amazon Gli Anelli del Potere, sebbene sia ambientata nella Seconda Era, proseguirà su questa scia, come dimostrano alcuni frammenti delle primissime immagini mostrate nel teaser diffuso pochi giorni fa.

Dopo aver visto alcuni misteriosi dettagli nei poster ufficiali de Gli Anelli del Potere, il teaser ha svelato molti elementi in più sullo show e ha dato il via a nuove teorie e speculazioni, anche se è molto presto per giudicare la serie, a maggior ragione dopo averne visto solo un insieme di brevi frammenti riassunti in un minuto.

Stando a quanto ha rivelato Vanity Fair in una dettagliata esclusiva, lo show Gli Anelli del Potere partirà da un momento di relativa pace, che sarà interrotto dal ritorno del male nella Terra di Mezzo, e ci mostrerà l'ascesa di Sauron a Oscuro Signore. Vedremo anche una Galadriel guerriera ne Gli Anelli del Potere, sulle tracce dei seguaci di Morgoth.

Ma il breve frammento del teaser che mostra una scena brutale di combattimento dimostra che ci sarà una grande battaglia già nella prima stagione della serie. Resta solo da capire: di quale guerra fa parte questo scontro?

I conflitti principali della Seconda Era, l'epoca in cui è ambientato lo show, sono due: la Guerra tra gli Elfi e Sauron e la Guerra dell'Ultima Alleanza. Ma siamo davvero sicuri che si tratti di una tra queste due guerre? Con ogni probabilità, la Guerra dell'Ultima Alleanza sarà la resa dei conti finale della serie Amazon, quindi non ci sarebbe alcuna ragione per portarla sullo schermo così presto.

D'altro canto, anche la Guerra tra Sauron e gli Elfi sembra non essere compatibile: infatti, si tratta del conflitto in cui perderà la vita Celebrimbor, che è uno dei personaggi principali della serie Amazon. L'elfo deve ancora forgiare gli Anelli del Potere, quindi è poco probabile che la battaglia del teaser faccia riferimento a quella battaglia. Inoltre, sappiamo che Galadriel darà la caccia ai seguaci di Morgoth ed è dunque poco probabile che Sauron sia già sul piede di guerra, prima ancora di nascondersi sotto le mentite spoglie di Annatar.

Tenendo conto di tutti questi elementi, è possibile ipotizzare che il teaser de Gli Anelli del Potere abbia mostrato in realtà un flashback di una delle tante battaglie della Prima Era. In effetti, il primo episodio si intitola "Shadow of the Past", cioè "L'ombra del passato", e dunque avrebbe senso che fosse un'apertura drammatica e riassuntiva degli eventi precedenti alla Seconda Era.

Infine, sappiamo che la sete di vendetta di Galadriel potrebbe derivare dalla morte dei suoi fratelli Finrod, Angrod e Aegnor: ebbene, secondo alcune fonti, il guerriero ritratto in quella scena sarebbe proprio uno di loro, interpretato da Will Fletcher. Mostrare la loro morte in combattimento potrebbe essere un elemento in grado di giustificare e spiegare le motivazioni dietro alla sete di vendetta della protagonista dello show.

Al momento, si tratta solo di ipotesi e speculazioni: non ci resta che aspettare il debutto del primo episodio de Gli Anelli del Potere, previsto per il 2 settembre su Amazon Prime Video, nella speranza che presto i futuri trailer possano svelare qualche elemento in più.