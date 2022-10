Gli Anelli del Potere batte ancora House of the Dragon nella guerra dello streaming!

Nielsen ha annunciato le sue ultime statistiche sullo streaming, questa volta per la settimana dal 12 al 18 settembre 2022, e ha confermato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sta ancora battendo House of the Dragon in termini di visualizzazioni in quest'eterna guerra dello streaming. Intanto, oggi è approdato il finale della serie.

Secondo i dati più recenti, Gli Anelli del Potere è stato visto in streaming per oltre 988 milioni di minuti nell'arco di tempo sopraindicato, mentre House of the Dragon è stato visto per oltre 960 milioni di minuti nella stessa finestra di tempo. La distanza tra i due spettacoli sembra ridursi, soprattutto se si confrontano i dati precedenti, ma Il Signore degli Anelli rimane in testa.

Tuttavia, vale la pena notare che House of The Dragon ha numeri di streaming leggermente inferiori a Gli Anelli del Potere, ma questo non comprende tutti i suoi spettatori. La serie tecnicamente va in onda su HBO prima di essere trasmessa in streaming su HBO Max (il che avviene contemporaneamente alla prima televisiva) e, sommando i numeri dello streaming e della tv via cavo, quasi certamente gli spettatori superano quelli de Gli Anelli del Potere in termini totali. Anche l'interesse per la serie prequel di Game of Thrones è aumentato nel tempo, ma ci vorrà ancora un po' prima di vedere come si collocheranno alla fine le due serie.

Considerando che le due attesissime serie fantasy hanno debuttato a breve distanza l'una dall'altra, è difficile non fare un confronto diretto. Al momento in cui scriviamo, House of the Dragon ha una valutazione dell'86% su Rotten Tomatoes (con un indice di gradimento del pubblico dell'84%) e Gli Anelli del Potere ha un indice di gradimento dell'84% sull'aggregatore di recensioni (con un indice di gradimento del pubblico del 38%, che dovrebbe essere ampiamente scartato). Quindi, quale dei due dovreste guardare? Come per tutte le cose, dipende da ciò che vi piace. Preferite un fantasy più cupo con un livello di violenza simile a quello di George R. R. Martin? Oppure preferite la narrazione fantasiosa di J.R.R. Tolkien? Oppure potreste semplicemente guardarli entrambi e poi tirare le somme personalmente.

Oggi è approdato in streaming il gran finale de Gli Anelli del Potere; nelle scorse ore abbiamo approfondito la figura di Annatar de Il Signore degli Anelli.