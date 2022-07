Gli Anelli del Potere, Benjamin Walker anticipa il ruolo cruciale di Re Gil-galad

Per gli avidi lettori di Tolkien, è ben noto il ruolo cruciale di Gil-galad, il più potente fra i Re degli Elfi, nella costruzione dell'Ultima Alleanza fra Elfi e Uomini per combattere Sauron. Ma viste le differenze che potremmo riscontare in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, diventano cruciali le anticipazioni dell'attore.

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova serie di Prime Video dalla cifra record di un miliardo di dollari e ormai è proprio il caso di dirlo: manca davvero pochissimo, un mese e qualche giorno. In vista dell’uscita a partire dal 2 settembre abbiamo voluto ripassare la lore di LOTR e soprattutto numero e poteri di tutti gli Anelli del Potere. Ma nel frattempo si è anche tenuto il San Diego Comic-Con, che ovviamente ha ospitato un panel particolarmente ricco per la nuova serie tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien. Oltre a mostrarci ben 24 nuovi stupendi character poster de Gli Anelli del Potere, dal SDCC sono emerse anche numerose interviste e una delle ultime ha chiamato a parlare il Benjamin Walker che interpreterà Re Gil-galad.

L’attore ha parlato del dissidio interiore che attanaglierà il personaggio, apparentemente uno dei pochi in grado di rendersi conto che il potere di Sauron – come sempre – è lungi dall’esser stato sconfitto. E che un nuovo morbo si aggira nella Terra di Mezzo, anche se con fattezze umane, quelle di Annatar. Gil-galad, ci anticipa l’attore, si troverà a dover far fronte a tutto ciò che ha vissuto durante la sua lunga vita da elfo. Nonostante le tante morti di persone care cui ha assistito, Gil-galad è ancora fiducioso e determinato nel mantenere i suoi doveri. Ciò che gli permette di andare avanti, spiega Walker riferendosi direttamente alla stessa scrittura di Tolkien, è questo sentimento vigile e inquieto mentre assiste il male crescere in forze, nonostante l’apparente periodo di pace relativa.

Questa una parte dell’intervista di Benjamin Walker sostenuta nel corso della conferenza stampa al SDCC: "Gil-galad ha migliaia di anni e deve affrontare questa domanda. Quando hai visto tutti quelli che conosci e ami morire più e più volte, come fai a raccogliere la forza per avere speranza? Lui ci riesce, ma dove trova la forza? Tolkien comprese l'inevitabilità della resurrezione del male e rese Gil-galad il suo guardiano inquieto, sempre vigile. Questo è il prezzo della pace: la vigilanza. Ed ecco che abbiamo ottenuto il conflitto interiore e televisivo. Era tutto lì, praticamente si è scritto da solo”.

Quali sono le vostre aspettative sulla serie ora che gli ultimi materiali promozionali sono stati resi pubblici? Ditecelo nei commenti!