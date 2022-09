Gli Anelli del Potere bombardato di recensioni negative su IMDb da parte degli haters!

L'arrivo in streaming de Gli Anelli del Potere è stato anticipato da una serie di recensioni perlopiù positive da parte della critica internazionale e anche da parte di quella italiana. Tuttavia, nelle ultime ore sono state pubblicate diverse recensioni negative da parte degli utenti sulle varie piattaforme di IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic.

Naturalmente, le opinioni individuali variano, ma per alcuni gli aspetti positivi della serie sono stati annullati dalla presenza di personaggi femminili di spicco e da un casting più eterogeneo di quello che ci si potrebbe aspettare da una storia ambientata nella Terra di Mezzo. Per questo motivo, legioni di nerd razzisti e sessisti si sono riversati sui principali siti di recensioni per dare il voto più basso possibile alla serie.

Su Metacritic è a 3,3/10, su Rotten Tomatoes ha un punteggio del 45% e su IMDb è a un relativamente più sano 7,0, anche se il 21,6% dei 6.000 utenti che hanno valutato la serie ha dato una stella.

Un commento accusa lo show di "aver forzato la politica dell'identità dandola in pasto agli spettatori", ma dice anche "Vorrei solo che potessimo goderci i media di intrattenimento senza tutte queste assurdità". Il tenore degli altri commenti è più o meno lo stesso.

È abbastanza chiaro che queste persone avevano consolidato le loro opinioni su Gli Anelli del Potere molto prima della première di oggi, e non c'è nulla che lo show avrebbe potuto fare per cambiare le cose. In ogni caso, si stanno perdendo la possibilità di gustarsi uno dei più grandi show televisivi fantasy di tutti i tempi, e anche se lo "odiano", lo stanno solo rovinando per loro stessi.

Su queste pagine vi lasciamo con la nostra recensione degli episodi de Gli Anelli del Potere, da oggi su Prime Video.