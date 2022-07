Gli Anelli del Potere, il cast assicura: 'Ognuno ha il suo momento per brillare'

Tra gli eventi della prossima stagione non è possibile non citare Gli Anelli del Potere, la serie Prime Video ispirata all'incredibile mitologia di Tolkien, e per tale ragione, il cast dello show ha preso parte al Comic-Con di San Diego in corso in questi giorni nella città californiana.

Alcuni attori interpretano personaggi riconoscibili come Galadriel (Morfydd Clark), mentre altri interpretano personaggi nuovi di zecca creati per la serie. Ma quando la serie sarà presentata in anteprima questo autunno, gli spettatori avranno modo di amare ciascuno di loro.

"La bellezza dello show è che ognuno ha il suo momento per brillare", ha detto Nazanin Boniadi, che interpreta il personaggio di Bronwyn, una donna umana delle Terre del Sud della Terra di Mezzo. "Non è rimasto nessuno indietro. Ognuno di noi ha quel momento di connessione con i fan. Sto facendo il tifo per loro, sto impazzendo perché i miei amici sono così talentuosi".



Il cast de Gli Anelli del Potere è variegato anche in termini di età e quando ha preso parte alle riprese in Nuova Zelanda Tyroe Muhafidin aveva meno di 18 anni e così, sul set spesso e volentieri è stato accompagnato da sua madre che, è diventate un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli interpreti lontani dalle proprie famiglie.

"A tutti gli altri mancava molto la loro famiglia e io ho avuto modo di portarne parte della mia con me", ha detto Muhafidin. "A un certo punto la mia è diventata mamma di tutti gli altri. Portava sempre i dessert alle cene del cast. Tutti adoravano il suo crumble di mele! Amo mia madre. È la mia roccia e penso che lì fosse un punto di riferimento anche per altre persone".

Insomma, oltre che su un budget spropositato, la serie Amazon ha potuto contare anche su un ambiente estremamente conviviale.