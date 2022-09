Gli Anelli del Potere, il cast svela i momenti preferiti de Il Signore degli Anelli

A pochi giorni dalla distribuzione della serie tv Amazon, Gli Anelli del Potere, Collider ha intervistato Morfydd Clark e Charlie Vickers, che nello show interpretano Galadriel e Halbrand. Clark e Vickers hanno parlato della storica trilogia cinematografica di Peter Jackson e confessato i momenti del franchise che preferiscono.

Oltre a raccontare i momenti preferiti de Gli Anelli del Potere, i due membri del cast si sono soffermati sulla prima trilogia.

"È stato quando Aragorn varca le porte del Fosso di Helm, ebbe un profondo effetto su di me" ha dichiarato Morfydd Clark. Charlie Vickers ha ribattuto:"Molto sexy. Direi che il mio è in La compagnia dell'anello, quando gli Hobbit hanno appena lasciato la Contea, e vengono inseguiti dai Nazgûl, e si nascondono sotto la strada, sotto le radici di un albero".



"Oh, sì, è così spaventoso" gli fa eco Clark. Vickers prosegue:"Ed ero piuttosto giovane quando l'ho visto la prima volta, l'ho trovato un po' terrificante, ed è sempre rimasto con me".

Morfydd Clark poi ricorda:"In realtà, però non è necessariamente il preferito, ma probabilmente il momento che ha avuto l'effetto maggiore su di me è che non posso mangiare un pomodoro ciliegino senza pensare a Denethor".



Siete d'accordo con i due protagonisti di Gli Anelli del Potere? Qual è il vostro momento preferito di Il Signore degli Anelli?



Gli Anelli del Potere è ambientato migliaia di anni prima di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. In seguito alla sconfitta di Morgoth, maestro di Sauron, la trama inizia in un periodo di relativa pace. La serie mostrerà le Montagne Nebbiose, Lindon, la capitale degli elfi della foresta, e le coste del regno insulare di Númenor.



Scoprite sul nostro sito la recensione di Gli Anelli del Potere, la prima serie tv tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien.