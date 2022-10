Gli Anelli del Potere, Charles Edwards: 'Le teorie dei fan? Il cast ne parla un sacco'

Uno show come Gli Anelli del Potere vive della voglia dei fan di indovinare questo o quello sviluppo di trama e/o personaggi: sui social, d'altronde, il chiacchiericcio sulla serie targata Amazon si è accesso praticamente subito, vista la mole di materiale di cui discutere. Ma in che modo vivono quest'attenzione i protagonisti della serie?

Mentre il season finale de Gli Anelli del Potere sembra svelare l'identità di Sauron, ad affrontare la questione è Charles Edwards, visto nella serie tratta dall'opera di Tolkien nel ruolo dell'elfo Celembrimbor: "Io non passo troppo tempo online. Non sono molto attivo sui social media, quindi non ho letto nulla" sono state le parole dell'attore.

Sempre secondo Edwards, però, il resto del cast sarebbe ben più attivo da questo punto di vista: "Ci sono un sacco di discussioni sul gruppo WhatsApp del cast sulle ultime teorie. [...] A me interessano molto le teorie, ma solo quelle che vengono da persone che sono davvero preparate sull'argomento. Persone che notano ogni easter egg lasciato per strada per creare un po' di mistero in più" ha spiegato la star di Celebrimbor.

E voi, quali teorie avete letto? Siete stati in grado di azzeccare qualche previsione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione del season finale de Gli Anelli del Potere.