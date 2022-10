Gli Anelli del Potere, Charles Edwards: 'Non potevano trasporre il Silmarillion'

La questione diritti ha accompagnato la serie di Prime Video fin dal suo annuncio e continua tutt'ora ad essere materia di discussione tra i fan, nonostante il rilascio dell'ottavo e ultimo episodio de Gli Anelli del Potere.

Sappiamo quanto sia vasto e profondo il materiale originale nato per mano di J.R.R. Tolkien e quanto sia importante per i fan, che utilizzano costantemente gli scritti come metro di paragone quando si parla dello show. Ma anche le star della serie hanno letto le opere dello scrittore britannico?

Charles Edwards, che interpreta Celebrimbor nello show, ha raccontato di essersi informato con gli scritti di Tolkien dopo essere stato scelto per la serie, cercando però di non anticiparsi troppe cose così da non rimanere deluso nel caso non potessero essere adattate.

“Ma con questo, c'era una sorta di equilibrio, perché non avevamo sceneggiature pronte all'inizio e sapevo dei problemi con i diritti. Beh, ma se leggessi troppo, per esempio, del Silmarillion, che poi non sono autorizzati a trasporre, alla fine potrei rimanere deluso. Ma come si è scoperto, finora tutto è andato secondo i piani. Sto toccando ferro mentre lo dico. La ricerca che ho fatto è stata approfondita abbastanza per poterne parlare, ma non abbastanza per continuare ad imparare", ha dichiarato l'attore.

"Qualsiasi racconto, come i fratelli Grimm o le fiabe, che affascinavano così tanto Tolkien, si adatta nel tempo, si trasforma leggermente a seconda dell'epoca in cui arriva. Inevitabilmente cambiano. E in più, a causa della questione dei diritti, ci sono cose che se avessero i diritti su Il Silmarillion porterebbero sullo schermo, farebbero Il Silmarillion. Ma non li hanno. Quindi, è inevitabile".

