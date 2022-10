Gli Anelli del Potere, Charlie Vickers:'Vi spiego il conflitto interiore di Halbrand'

Charlie Vickers interpreta uno dei personaggi più interessanti della prima stagione di Gli Anelli del Potere, la serie tv de Il Signore degli Anelli e tratta dalle opere di J.R.R. Tolkien. Lo show mostra Halbrand come un uomo misterioso in cui s'imbatte Galadriel. Vickers ha approfondito maggiormente alcuni temi del personaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Gli Anelli del Potere.



Apparso per la prima volta nel secondo episodio, Halbrand sembrava essere un uomo misterioso delle Terre del Sud la cui presenza oltre confine ha fatto riflettere Galadriel.

Si è scoperto infine che Halbrand non è altro che l'erede del regno nelle Terre del Sud; un re in fuga dalle sue responsabilità.



Halbrand sostiene che, a causa dei suoi legami di sangue con gli umani che hanno aiutato l'Oscuro Signore Morgoth durante la Guerra d'Ira, e per questo motivo non si sente a suo agio nell'assumere il ruolo di regnante.

Intervistato da Deadline, Charlie Vickers ha parlato di Halbrand in Gli Anelli del Potere - scoprite sul nostro sito com'è stata conservata l'eredita di Tolkien - in questi termini:"Penso che Hal sappia di stare tornando in un posto che era come casa. E penso che sappia cosa troverà, ha visto le macchinazioni riguardo ciò che può accadere, è come se stesse portando una potenziale nuova vita a questa persona del suo passato che ha appena incontrato. Ritengo che oltre a conflitti fisici e molti pericoli, ci saranno anche alcune emozioni contrastanti che vivrà. Sta vedendo cose del suo passato e ci sta portando dentro questo mondo completamente nuovo".



Il conflitto interiore di Halbrand, secondo Vickers, deriva dal contrasto tra il suo passato oscuro nelle Southlands e il presente più tranquillo offertogli da Galadriel. Su Everyeye scoprite la recensione dell'episodio 6 di Gli Anelli del Potere.