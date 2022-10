Gli Anelli del Potere: Charlie Vickers vorrebbe interpretare un iconico villain di Batman

Ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Charlie Vickers ha vestito i panni del misterioso Halbrand per l'intera prima stagione dello show di Prime Video. Ma quali altri ruoli vorrebbe rivestire l'attore in futuro?

Nella sua ultima intervista a ComicBook.com, la star de Gli Anelli del Potere ha dichiarato voler interpretare un iconico villain di Batman, Mr. Freeze, in un eventuale progetto dedicato al personaggio.

"Tutti i personaggi, cattivi o eroi, sono interessanti per me se sono complessi e se mi eccitano", ha raccontato Vickers. "Ma ci sono così tanti cattivi iconici che sarebbero fantastici da interpretare. Mi piacerebbe un giorno - ricordo che da bambino andavo in un parco a tema - era Disneyland o qualcosa del genere -- e Mr. Freeze era lì, e penso che mi abbia scelto -- stavano facendo uno spettacolo di Batman, come una parata -- mi è venuto a prendere ed è corso da me. È stato terrificante. Ero così spaventato. Sarebbe bello poter interpretare Mr. Freeze in una sorta di adattamento contemporaneo, realistico, molto oscuro. Ma voglio dire, è molto lontano, ma sarebbe davvero bello".

E voi cosa né pensate? Vedreste bene l'attore in quel ruolo? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, ecco cosa ha dichiarato la presidente di Amazon Studios su Gli Anelli del Potere.