Gli Anelli del Potere: chi è Annatar, tutto quello che sappiamo sull'identità di Sauron

Nella mitologia creata da J.R.R. Tolkien, il villain principale che succede a Morgoth è il suo servo più fedele: Sauron. Tuttavia, quest'ultimo non appare in un'unica forma, bensì nel corso delle varie ere assume diverse sembianze a seconda dello scopo in quel momento. Una delle sue identità è appunto quella di Annatar, volto a ingannare gli Elfi.

Sarà anche uno dei più famosi cattivi di tutti i tempi, ma l'aspetto fisico di Sauron è sempre rimasto piuttosto ambiguo. J.R.R. Tolkien descrive Sauron (o più precisamente non lo descrive) nei termini più vaghi possibili, e le immagini popolarizzate di un guerriero imponente in armatura nera o di un occhio fiammeggiante in cima a Barad-dûr provengono principalmente dalla trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, che estrapola piccoli indizi all'interno del testo di Tolkien.

Tolkien diventa un po' più descrittivo sull'apparizione di Sauron nella Seconda Era della Terra di Mezzo, che fa da sfondo alla serie televisiva di Amazon Gli Anelli del Potere. All'inizio dell'era, Sauron si nascondendo dopo la sconfitta di Morgoth. Quando finalmente riappare, assume il travestimento di Annatar, che Tolkien definisce una "forma bella" senza mai fornire dettagli precisi. Poiché Annatar avrà quasi certamente un ruolo importante nella seconda stagione de Gli Anelli del Potere, ecco tutto ciò che la mitologia della Terra di Mezzo rivela sul volto preferito di Sauron.

Durante la Prima Era, Sauron cambiava forma per incutere timore ai suoi nemici. All'inizio della Seconda Era, forse capì che il contrario sarebbe stato più efficace e tornò nella Terra di Mezzo come Annatar. Tolkien non fornisce mai un resoconto chiaro del bel volto di Annatar, ma tenendo conto dei regni che lo accettarono come amico prezioso, molti hanno logicamente ipotizzato che la forma di Annatar di Sauron fosse simile a quella di un Elfo o di un Númenóreano.

Il nome stesso "Annatar" faceva parte dell'inganno di Sauron. La parola significa "Signore dei Doni" nella lingua Quenya degli Elfi, un'allusione al fatto che egli promise conoscenza, gloria, ricchezza e potere a tutti coloro che avrebbero ascoltato la sua grande saggezza.

Il primo obiettivo di Sauron come Annatar fu quello di ingannare gli Elfi e si diresse a Eregion, dove i migliori fabbri della razza lo accolsero. È importante notare che non tutti gli Elfi si fidavano di Annatar. Elrond, Gil-galad e Galadriel dedussero che le promesse del nuovo arrivato erano troppo belle per essere vere e, di conseguenza, Annatar non si avvicinò a Lindon o a Lothlórien. Inoltre, nessuno degli Elfi - nemmeno quelli sospettosi - si rese conto che l'ingannevole Annatar era in realtà Sauron sotto mentite spoglie.

Lo scopo di Sauron a Eregion era la creazione degli Anelli del Potere. Come viene raccontato ne La Compagnia dell'Anello, Sauron tradì i suoi nuovi amici, elaborando un metodo per corrompere coloro che indossavano gli Anelli durante la loro forgiatura. I sedici Anelli del Potere che i Nani e gli Uomini hanno in seguito posseduto sono stati direttamente influenzati da Annatar. I tre Anelli degli Elfi furono forgiati personalmente da Celebrimbor, ma sempre utilizzando il sinistro metodo di Sauron. Annatar tornò poi di nascosto a Mordor e creò il suo Anello del Potere, e solo quando Galadriel, Gil-galad e Círdan indossarono i loro tre Anelli, gli Elfi si resero finalmente conto di quanto avessero sbagliato.

