Gli Anelli del Potere, chi è Cirdan? Tutto sulla new entry della seconda stagione!

Nonostante una buona quota di protagonisti creati appositamente per lo show, Gli Anelli del Potere ha ovviamente attinto in maniera piuttosto massiccia dall'immaginario tolkieniano per quanto riguarda i suoi personaggi: un trend che proseguirà con la seconda stagione, quando un elfo piuttosto noto si aggiungerà ai vari Galadriel, Elrond e Durin.

Dopo aver annunciato l'avvio delle riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere, infatti, Amazon ha ufficializzato l'entrata in scena di Cirdan, elfo il cui nome dirà sicuramente qualcosa ai più preparati sulla lore de Il Signore degli Anelli.

Cirdan è infatti uno degli elfi più anziani e saggi della Terra di Mezzo già all'epoca della prima venuta di Sauron: fu proprio il nostro, infatti, a mettere in guardia Celebrimor e gli elfi dell'Eregion dal forgiare i famosi anelli, anticipando le reali intenzioni del Signore di Mordor. Cirdan giocherà inoltre un ruolo fondamentale proprio nella sconfitta di Sauron nella Terza Era, combattendo nell'ambito di quella che verrà ricordata come l'Ultima Alleanza tra elfi e uomini.

Un personaggio tutt'altro che di poco conto, dunque, per il quale andrà fatta molta attenzione in fase di casting: al momento, infatti, non sappiamo ancora chi darà volto a Cirdan. Nell'attesa di saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione del sesto episodio de Gli Anelli del Potere.