Gli anelli del potere, chi incontra Galadriel alla fine dell'episodio 2? Parliamone

La nuova serie di Prime Video Gli anelli del potere arriva oggi sulla piattaforma con i primi due episodi, che offrono ai fan de Il signore degli anelli già tantissimo materiale sul quale interrogarsi in attesa della prossima puntata.

La seconda puntata della prima stagione termina con un grosso cliffhanger che mostra la giovane Galadriel e l'umano Halbrand alla deriva nell'oceano: appena un attimo prima della fine dell'episodio, e come il più classico dei deus ex machina, i due personaggi vengono soccorsi da una misteriosa figura che rimane avvolta dall'anonimato, con Galadriel che perde i sensi prima di poterlo identificare. Di chi si tratta?

In base alle informazioni in nostro possesso, possiamo dedurre che la nave su cui sta viaggiando la figura misteriosa provenga da Númenor: situata nei Sundering Seas che separano la Terra di Mezzo da Valinor, Númenor è un regno insulare popolato dagli uomini, con le navi numenoreane conosciute per le loro gloriose imprese marinaresche, che spesso e volentieri si spostavano da e verso la Terra di Mezzo. Anche il sole accecante che impedisce a Galadriel di vedere il volto del suo soccorritore potrebbe rappresentare un indizio in tal senso, dal momento che i Númenoreani di The Rings of Power hanno adottato un sole come loro simbolo. La figura oscura che osserva Galadriel dal ponte della nave però è molto più difficile da discernere in modo specifico, eppure le lunghe vesti potrebbero identificarlo come Pharazon (personaggio che sarà interpretato da Trystan Gravelle) o Elendil (che invece sarà impersonato da Lloyd Owen).

Secondo voi chi è la figura misteriosa alla fine dell'episodio 2 de Gli anelli del potere? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti, vi ricordiamo che su Prime Video potete trovare anche tutta la trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson.